BM depremlerle sarsılan Türkiye ve Suriye'ye ilave yardım sağlamaya hazır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen ABD’li mevkidaşı Antony BlInken Türkiye’ye destek sözü verdi. ABD'nin deprem sonrasında Türkiye'ye toplam 185 milyon dolarlık yardım duyurduğunu hatırlatan Blinken, “Başkan Biden ve Amerikan halkından size bir mesaj getirdim. ABD ihtiyaç duyduğunuz zamanda sizinle. Bu dönemi atlatırken ve yeniden inşa sürecinde sonuna kadar sizinleyiz” dedi.