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Dünya

BM depremlerle sarsılan Türkiye ve Suriye'ye ilave yardım sağlamaya hazır

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, düşüncelerinin yeni depremler yaşayan Türk ve Suriye halkıyla birlikte olduğunu belirterek, BM'nin ilave yardım sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

10:05 . 21/02/2023 Salı
AA
BM

BM

Guterres, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.


BM ekiplerinin sahada durumu değerlendirdiğini bildiren Guterres, "İhtiyaç olması halinde ilave yardım sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Hatay'ın Defne ilçesinde 20 Şubat saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde ve saat 20.07'de Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Depremler, Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedilmişti.



#BM
#Hatay
#Deprem
1 saat önce
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BM depremlerle sarsılan Türkiye ve Suriye'ye ilave yardım sağlamaya hazır
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