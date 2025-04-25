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BM: Derinleşen fon krizi acil insani müdahaleyi tehdit ediyor

BM: Derinleşen fon krizi acil insani müdahaleyi tehdit ediyor

14:2825/04/2025, Cuma
AA
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BM: Derinleşen fon krizi, Burundi'ye gelen KDC'li mültecilere acil insani müdahaleyi tehdit ediyor
BM: Derinleşen fon krizi, Burundi'ye gelen KDC'li mültecilere acil insani müdahaleyi tehdit ediyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Acil Durumlar Direktörü Ayaki Ito, derinleşen fon krizinin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) Burundi'ye gelen mültecilere yönelik acil insani müdahaleyi tehdit ettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Acil Durumlar Direktörü Ayaki Ito, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.


KDC'deki çatışmalardan kaçarak Burundi'ye gelen mülteci sayısında artış yaşandığına işaret eden Ito, insani yardımlardaki derinleşen fon krizinin, buradaki acil insani müdahaleyi tehdit ettiğini kaydetti.


Ito, "BMMYK ve ortakları, mevcut kaynakları en üst düzeye çıkarmak ve hayat kurtarıcı yardım ile koruma hizmetleri sağlamak için yorulmadan çalışmaya devam ediyor. Ancak artan ihtiyaçlar ve aşırı fon eksiklikleri, müdahalenin yetersiz kalmasına neden oldu. Yeterli destek olmadan, mülteciler hayatta kalmak için zor kararlar almaya zorlanıyor." dedi.

Yılbaşından bu yana 71 binden fazla kişinin, KDC'nin doğusunda devam eden şiddetten kaçarak Burundi'ye geçtiğini belirten Ito, o zamandan bu yana, 12 bin 300'den fazla mültecinin, Burundi'nin doğusunda bulunan Musenyi'deki mülteci kampına taşındığını aktardı.


KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı.


M23 üyeleri, yılbaşından bu yana devam eden saldırıları sonucu Güney-Kivu eyaletinin başkenti Bukavu, Kuzey- Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.


KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu, 7 bin kişi hayatını kaybetti.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor. Birleşmiş Milletler ve KDC'nin, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.



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