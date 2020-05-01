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Dünya BM Filistin Özel Raportöründen İsrailin ilhak planına tepki Ne hukuki ne ahlaki
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BM Filistin Özel Raportöründen İsrail'in ilhak planına tepki: Ne hukuki ne ahlaki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etme planının "bölgedeki insan hakları ihlallerini pekiştireceği" ve "kurallara dayalı uluslararası düzene ciddi bir darbe indireceği" uyarısında bulundu. Lynk, ilhak planına ilişkin, "Bu, ne hukuki ne ahlaki hiçbir açıdan kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi AA
İsrail işgalinin, uluslararası toplum için siyasi bir turnusol kağıdı olacağı vurgulandı.
İsrail işgalinin, uluslararası toplum için siyasi bir turnusol kağıdı olacağı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etme planının "bölgedeki insan hakları ihlallerini pekiştireceği" ve "kurallara dayalı uluslararası düzene ciddi bir darbe indireceği" uyarısında bulundu.

Özel Raportör Michael Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ilhak planını eleştirdi.

"İsrail'in 1 Temmuz'da planlanan ilhakla tek taraflı ilerleme kararı, bölgedeki insan haklarını baltalamakla kalmayacak, kurallara dayalı uluslararası düzene ciddi bir darbe indirecektir." ifadesi kullanan Lynk, İsrail'in bölgede var olan insan hakları ihlallerinin, ilhak planı ile daha da artacağına dikkati çekti.

Lynk, planının devreye girmesi durumunda Batı Şeria'nın İsrail tarafından "kuşatılmış, bölünmüş, dış dünya ile bağı kalmayan, birbirinden koparılmış küçük toprak adacıkları" haline geleceği uyarısı yaptı.

Uluslarası topluma tepki ve uyarı

Planı, Güney Afrika'daki Apartheid rejimi kararlarına benzeten Lynk, ayrıca Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkını tamamen ortadan kalkacağına dikkati çekti.

Lynk, ilhak planına ilişkin, "Bu, ne hukuki ne ahlaki hiçbir açıdan kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

İlhakın, 1945 tarihli BM Kurucu Andlaşması uyarısınca kesin olarak yasaklandığını anımsatan Lynk, BM üyesi devletlerin bir sonuç ortaya çıkmadan İsrail'i eleştirmemesine de tepki gösterdi.

Lynk, yaklaşan İsrail işgalinin, uluslararası toplum için siyasi bir turnusol kağıdı olacağını kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken seçim öncesi Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "ilhak" vaadinde bulunmuştu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını açıklamasının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

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