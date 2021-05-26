BM Gazze direktörü Matthias Schmale: İsrail sivil hedefleri vurmadı

İşgalci İsrail, 11 gün boyunca Gazze'yi savaş uçaklarıyla hedef gözetmeksizin bombaladı. İsrail’in saldırıları sonucu 65'i çocuk 232 Filistinli hayatını kaybetti, 1710 kişi yaralandı. En az 75 bin kişi yerinden edilirken, 1800 konut yıkıldı. İşgal güçleri, 300'den fazla ekonomik, endüstriyel ve ticari tesisi bombaladı. Devlet okullarından 46'sına zarar verdi, 18 hastane ve kliniği yıktı.

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"SİVİLLER HEDEF ALINMADI"

Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu barbarlığın ardından Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Dairesi (UNRWA) Başkanı Matthias Schmale, İsrail’in sivil hedefleri vurmadığına yönelik açıklama yaptı.

Matthias Schmale

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna demeç veren Schmale, işgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları için "gelişmiş" ve "hassas" ifadelerini kullandı.

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"İSTİSNALAR HARİÇ VURMADILAR"

Schmale, “İsrail ordusunun 11 gün boyunca saldırıda bulunma biçiminde muazzam bir karmaşıklık olduğu izlenimine sahibim. Evet, bazı istisnalar dışında sivil hedefleri vurmadılar. Ancak bu saldırıların acımasızlığı ağır bir şekilde hissedildi” dedi.

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FİLİSTİNLİLERDEN ORTAK TEPKİ

Filistinli sivil toplum örgütleri, ortak bir açıklama yaparak BM direktörünün açıklamalarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Gazze'deki Filistinli mültecilerin haklarını korumak ve savunmakla görevli en önemli uluslararası kuruluşlardan birinin başında bulunan Schmale, İsrail ordusunu öven ifadeler vermesi üzücüdür. Filistin halkına karşı sürekli savaş suçları ve insanlık suçları işlenyior” denildi.