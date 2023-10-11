BM: Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya kalacak

Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'den 'tam taarruza geçiyoruz' açıklaması geldi. Abluka altında olan şehirde elektrik, su ve gaz yok. Filistin, Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım girişi için "güvenli koridor" oluşturulması çağrısı yaptı. İşte dakika dakika yaşananlar...