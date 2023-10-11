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Dünya

BM: Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya kalacak

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail hava saldırılarının Gazze Şeridi'nde 260 binden fazla Filistinliyi yerinden ettiğini bildirdi. Ayrıca, BM'den yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya kalacak" denildi.

11:13 . 11/10/2023 Çarşamba
AA
İşgalci İsrail saldırılarında Gazze'de binalar harabeye döndü.

İşgalci İsrail saldırılarında Gazze'de binalar harabeye döndü.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail hava saldırılarının Gazze Şeridi'nde 260 binden fazla Filistinliyi yerinden ettiğini bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in hava saldırılarının ardından bölgedeki insani durama dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'de 263 bin 934'ten fazla kişinin evlerini terk ettiğine inanılıyor." ifadesi kullanıldı.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) dün yaptığı açıklamada ise Gazze'deki 175 binden fazla kişinin 88 okula sığındığını ve devam eden İsrail hava saldırıları nedeniyle sayıların arttığını duyurmuştu.

BM: Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya kalacak

BM, Gazze Şeridi insaninin yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya kalacağını açıkladı.

BM: Gazze'de 175 binden fazla kişi okullarımıza sığındı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 175 binden fazla kişinin BM'ye ait okullara sığındığını duyurdu.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, İsrail'in tam abluka altına aldığı Gazze'de binlerce sivilin BM'ye bağlı 88 okula sığındığı belirtildi.

Devam eden İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının arttığına işaret edilen açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki 88 okulumuz 175 binden fazla kişi için sığınak haline geldi." ifadesi kullanıldı.

UNRWA, Gazze'de yarım milyon insanın faydalandığı 14 gıda merkezinin tamamını kapattığını duyurmuştu.

#Birleşmiş Milletler
#İsrail
#Filistin
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