BM Genel Sekreteri Guterres Gazze'de insani yardım sisteminin çökme riskine karşı uyardı: Çok yıkıcı olur

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen acil Gazze oturumunda konuştu.
Guterres, "Gazze'de insani yardım sisteminin çökme riski çok yüksek. Bunun sonuçları çok yıkıcı olur. Tüm kamu düzeninin yıkılmasına ve bunun Mısır'a doğru toplu yerinden etme yönünde baskı yaratacağını düşünüyoruz." vurgusunda bulundu.
Bu durumun uluslararası barış ve güvenliğe yönelik riski de artırdığını ifade eden Guterres, halihazırda etkilerinin işgal altındaki Batı Şeria, Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen'de görüldüğüne dikkati çekti.
Guterres, BM'nin Gazze halkına yardım sağlama konusunda kararlılığını koruduğunu vurguladı.
"Durum artık sürdürülebilir değil"
Guterres, "Ancak durum artık sürdürülebilir değil." uyarısında bulunarak, BM Güvenlik Konseyi'nin insani yardımları artırmak için kabul ettiği 2712 sayılı kararı yerine getiremediğini, sahadaki durumun buna engel olduğunu anlattı.
Guterres, diğer taraftan sivillerin korunmadığını, gıdanın tükenmek ve sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu belirterek, uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivillerin korunması gerektiğini kaydetti.
Savaş hukuku uyarınca sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğinin altını çizen Guterres, "Uluslararası insancıl hukuk kuralları seçerek uygulanamaz. Tüm taraflar için her zaman bağlayıcıdır ve uyma yükümlülüğü de mütekabiliyete bağlı değildir." değerlendirmesinde bulundu.
"Gazze halkı uçurumun eşiğinde"
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze halkının hayatta kalmak için temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde top gibi sağdan sola savrulmaya maruz bırakıldığını ifade etti.