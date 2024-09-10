|
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze açıklaması: Benzerini görmedim

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev süresi boyunca Gazze'deki "yıkım ve ölümün benzerini görmediğini" bildirdi. Guterres, iki devletli çözümün tek yol olduğunu ve başka bir alternatifin uygulanabilir olmadığını ifade ederek "Bu, 5 milyon Filistinlinin bir devlette hiçbir hakka sahip olmadan yaşaması anlamına geliyor" dedi.

00:11 - 10/09/2024 Salı
AA
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklama yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Associated Press'e (AP) verdiği mülakatta, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananları ve dünya genelindeki çatışmaları değerlendirdi.

BM'nin, Gazze'deki olası bir ateşkesi gözlemlemeyi teklif ettiğini belirten Guterres, Orta Doğu'daki BM Ateşkes Gözetim Örgütü (UNTSO) misyonunu hatırlattı.

Antonio Guterres, ancak İsrail'in kabul etme ihtimalinin düşük olması nedeniyle BM'nin Gazze'nin geleceğinde rol oynayabilmesinin "gerçekçi olmadığını" ifade etti.

Gazze'de ateşkesin aciliyetine dikkati çeken Guterres
, "Gazze'de gördüğümüz acılar, BM Genel Sekreterliği dönemimde eşi benzeri görülmemiş seviyede. Daha önce, Gazze'de son birkaç ayda gördüğümüzdeki gibi bir ölüm ve yıkım seviyesi görmemiştim."
diye konuştu.

Guterres, iki devletli çözümün tek yol olduğunu ve başka bir alternatifin uygulanabilir olmadığını ifade ederek "Bu, 5 milyon Filistinlinin bir devlette hiçbir hakka sahip olmadan yaşaması anlamına geliyor." dedi.

"Rusya-Ukrayna Savaşı için yakın gelecekte bir ateşkes görmüyorum"

Dünya'nın "tam bir kaos içinde" olduğunu vurgulayan Guterres, çatışmaların yayıldığını ve Gazze'ye saldırılar ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "sonunun gözükmediğini" belirtti.

Guterres, Rusya-Ukrayna Savaşı için yakın gelecekte bir ateşkes görmediğini kaydederek, savaşın hızlı ya da kolay bir şekilde sona ermeyeceğini dile getirdi.

BM'nin insani yardım operasyonlarının da kriz içinde olduğunu aktaran Guterres, ihtiyaçların çatışmalar, doğal afetler ve iklim değişikliği nedeniyle ciddi derecede arttığını vurguladı.


#Birleşmiş Milletler
#Gazze
#Rusya
#Antonio Guterres
#Ukrayna
39 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çabuk uyumak için hangi dua okunur? İşte uyku getiren dualar