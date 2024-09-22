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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Lübnan açıklaması: Gazze'ye dönüşme olasılığı beni endişelendiriyor

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Lübnan açıklaması: Gazze'ye dönüşme olasılığı beni endişelendiriyor

19:5922/09/2024, Pazar
AA
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Guterres, UNWRA'nın içine "sızmış" bazı Hamas üyelerinin zaten tespit edilip kurum tarafından gerekli işlemlerin yapıldığını belirterek, katil İsrail'in "UNWRA Hamas'ı destekliyor" iddiasının hiçbir temele dayanmadığını kaydetti.
Guterres, UNWRA'nın içine "sızmış" bazı Hamas üyelerinin zaten tespit edilip kurum tarafından gerekli işlemlerin yapıldığını belirterek, katil İsrail'in "UNWRA Hamas'ı destekliyor" iddiasının hiçbir temele dayanmadığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, terör devleti İsrail'in Hizbullah'a karşı gerçekleştirdiği saldırılar ve bölgedeki gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdi. Guterres, ''Lübnan'ın yeni bir Gazze'ye dönüşme olasılığı beni endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgalci İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilimin endişe verici olduğunu belirterek, "Lübnan'ın yeni bir Gazze'ye dönüşme olasılığı beni endişelendiriyor." dedi.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, bu hafta yapılacak BM Genel Kurulu toplantıları öncesinde Orta Doğu'daki gerilimi değerlendirdi.

Guterres, sıcak başlık olarak katil İsrail ile Hizbullah arasında artan ve terör devletinin Lübnan'a yönelik son saldırılarıyla giderek yükselen tansiyonun endişe verici olduğunu kaydetti.

"Lübnan'ın yeni bir Gazze'ye dönüşme olasılığı beni endişelendiriyor." diyen Guterres, hem işgalci İsrail'e hem de Hizbullah'a "gerilimi düşürmeleri" çağrısı yaptı.

Gazze'de devam eden insani krize dikkati çeken Guterres, gelinen noktada artık terör devleti İsrail'in de Hamas'ın da ateşkesle ilgilenmediğini düşündüğünü söyledi. Guterres, "Şurası açık ki iki taraf da ateşkesle ilgilenmiyor. Bu bir trajedi çünkü bu sona ermesi gereken bir savaş." diye konuştu.


Terör devleti İsrail'in UNWRA iddialarını reddetti

Guterres, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) ile ilgili işgalci İsrail'in ortaya attığı iddiaların temelsiz olduğunu vurguladı.

Guterres, UNWRA'nın içine "sızmış" bazı Hamas üyelerinin zaten tespit edilip kurum tarafından gerekli işlemlerin yapıldığını belirterek, katil İsrail'in "UNWRA Hamas'ı destekliyor" iddiasının hiçbir temele dayanmadığını kaydetti.

"UNWRA'dan Hamas'a destek anlamına gelebilecek herhangi bir taahhüt asla olmamıştır. Burası çok açık ve net. Hamas bazı kritik dönemlerde destek aldı ancak UNWRA'dan değil, İsrail'den aldı." diyen Guterres, terör devleti İsrail hükümetinin önceki dönemlerde Filistin içinde ayrışmayı desteklemek için başka ülkelerden gelen paraların Hamas'a ulaştırılmasını sağladığını söyledi.


#BM
#İsrail
#Lübnan
#Gazze
#Filistin

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