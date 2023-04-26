BM Genel Sekreteri Guterres'ten Sudan uyarısı: Sorun savaş alanında çözülemez

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Sudan oturumunda konuştu.





Sudan'da çatışmanın acilen sonlanması gerektiğini belirten Guterres, çatışmadaki tüm taraflara "silahları susturma" çağrısında bulundu.

Guterres, Sudan'daki liderlerin halkın çıkarlarını ön planda tutması gerektiğini belirterek, "Bu sorun, Sudan halkının cesetleriyle savaş alanında çözülemez, çözülmemeli." diye konuştu.





Sudan'daki güç mücadelesinin sadece ülkenin geleceğini riske atmadığı, sınır ötesi çatışmayı da tetikleyebileceği uyarısında bulunan Guterres, böyle bir durumda onlarca yıl kaydedilen ilerlemenin kaybolacağına ve ciddi acıya yol açacağına dikkati çekti.





Guterres, tarafların ABD'nin sağladığı 72 saatlik ateşkese uyması gerektiğinin altını çizerek, tüm üye ülkelere gerginliğin azaltılması ve müzakere masasına dönülmesi için çaba sarf etmeleri yönünde çağrı yaptı.





- "Taraflar müzakere masasına oturmaya hazır değil"





BM Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes ise 72 saatlik ateşkese genel anlamda uyulduğunu ancak ara ara çatışmaların çıktığını bildirdi.





Tarafların birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladığına dikkati çeken Perthes, aralarında 744 BM personelinin de bulunduğu yaklaşık bin 200 kişinin Port Sudan'a taşındığı bildirdi.





Tarafların kanunlar ve değerleri göz ardı ederek çatıştığını, sivillerin bulunduğu alanlar, hastaneler ve yaşlıların hedef alındığını belirterek bunların savaş suçu ve insanlığa karşı suç olabileceğini söyledi.





Tarafların müzakere masasına oturmaya hazır olmadığına işaret eden Perthes, her iki tarafın da askeri bir zafer elde edebileceğine inandığını belirterek, bunun yanlış bir hesaplama olduğunu kaydetti.





- Sudan'daki çatışmalar





Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.





Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.





DSÖ, başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'dan bu yana çatışmalarda 459 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 71 kişinin yaralandığını açıklamıştı.















