Dünya BM Gerçek sayı çok daha yüksek olabilir diyerek duyurdu Ukraynada 364 sivil öldü
AVRUPA

BM 'Gerçek sayı çok daha yüksek olabilir' diyerek duyurdu: Ukrayna'da 364 sivil öldü

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana en az 364 sivilin öldüğünü, 759 sivilin yaralandığını açıkladı. BM'den yapılan açıklamada gerçek sayının çatışma bölgelerinden bilgilerin geç alınmasından dolayı çok daha fazla olduğunun sanıldığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
BM Gerçek sayı çok daha yüksek olabilir diyerek duyurdu: Ukraynada 364 sivil öldü
Ukrayna'dan kaçan siviller

BM, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta sivillere ilişkin istatistikleri paylaşmaya devam ediyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 10 gün içinde Ukrayna'dan 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini açıklamıştı.

GERÇEK RAKAMLAR DAHA YÜKSEK

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlattığı 24 Şubat'tan 5 Mart gece yarısına kadar 364 sivilin öldüğü, 759 sivilin yaralandığı bilgisi verilerek, "OHCHR, özellikle hükümet kontrolündeki bölgelerde ve son günlerde, yoğun çatışmaların sürdüğü bazı yerlerden bilgi alınmasının gecikmesi ve pek çok raporun hala teyit edilmeyi beklemesinden ötürü gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inanıyor.” ifadesi yer aldı.

Öte yandan Ukraynalı yetkililer, ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.

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