BM 'Gerçek sayı çok daha yüksek olabilir' diyerek duyurdu: Ukrayna'da 364 sivil öldü Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana en az 364 sivilin öldüğünü, 759 sivilin yaralandığını açıkladı. BM'den yapılan açıklamada gerçek sayının çatışma bölgelerinden bilgilerin geç alınmasından dolayı çok daha fazla olduğunun sanıldığı belirtildi.

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