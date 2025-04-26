BM: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun çatışmalarla karşı karşıyayız

"Barış gücünün, gelecekte de BM'nin ve çok taraflılığın önemli, uygulanabilir, güvenilir ve etkili araçlarından biri olarak kalmasını sağlamalıyız. Aynı zamanda artan mali kısıtlamalar altında görev yapacağımızı bildiğimiz için barış gücü faaliyetlerini daha maliyet etkin hale getirmenin yollarını da ele alacağız"