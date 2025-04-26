Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
BM: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun çatışmalarla karşı karşıyayız

BM: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun çatışmalarla karşı karşıyayız

17:4226/04/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Jean-Pierre Lacroix
Jean-Pierre Lacroix

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, "Günümüzde barış gücü operasyonları, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun devlet içi ve devletler arası çatışmalarla karşı karşıya." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, 13-14 Mayıs'ta Berlin'de düzenlenecek bakanlar düzeyinde barış gücü toplantısına ilişkin BM binasında basına açıklamada bulundu.

Barış gücü misyonlarının, artık daha karmaşık ve iç içe geçmiş çatışma ortamlarında faaliyet gösterdiğine işaret eden Lacroix,
"Barışı tehdit eden unsurlar giderek çeşitleniyor. Sınır ötesi organize suç şebekeleri ve iklim değişikliğinin yol açtığı etkiler, barış gücü faaliyetleri üzerinde giderek artan bir etkiye sahip"
değerlendirmesini yaptı.
Lacroix,
"Günümüzde barış gücü operasyonları, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun devlet içi ve devletler arası çatışmalarla karşı karşıya"
diye konuştu.

Çatışmaların doğasının da hızla değiştiğine dikkati çeken Lacroix, tüm bu zorluklara rağmen sahada görev yapan barış gücü personelinin her gün yüz binlerce sivili korumaya devam ettiğinin altını çizdi.

Lacroix,
"Barış güçleri, çoğu zaman sivillerin hayatı ile ölümü arasında fark yaratıyor, ateşkes ortamlarında çatışmaların yeniden başlamasını engelliyor, siyasi süreçlere destek veriyor, ev sahibi hükümetlerin kapasite inşasına katkı sağlıyorlar"
ifadelerini kullandı.
Berlin'de gerçekleşecek bakanlar düzeyindeki toplantının tüm bu sınamaların ele alınması açısından büyük önem taşıdığını belirten BM Genel Sekreter Yardımcısı,
"Barış gücünün, gelecekte de BM'nin ve çok taraflılığın önemli, uygulanabilir, güvenilir ve etkili araçlarından biri olarak kalmasını sağlamalıyız. Aynı zamanda artan mali kısıtlamalar altında görev yapacağımızı bildiğimiz için barış gücü faaliyetlerini daha maliyet etkin hale getirmenin yollarını da ele alacağız"
dedi.


#BM
#BM Barış Gücü
#dünya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3 ve üzeri çocuk sahibi aileleri ilgilendiriyor: 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' ile otomobil kampanyası ne zaman başlayacak?