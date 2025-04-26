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BM yetkilisi Lazzarini: Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor

BM yetkilisi Lazzarini: Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor

10:1226/04/2025, Cumartesi
DHA
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Philippe Lazzarini
Philippe Lazzarini

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in yaklaşık 2 aydır insani yardım girişini engellediği Gazze'de çocukların ‘açlıktan öldüğünü' bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'deki acil insani yardım ve temel malzemelerin ihtiyacına değindi. Lazzarini,
“Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor. İsrail hükümeti, Gazze'ye gıda ve diğer temel ihtiyaçların girişini engellemeye devam ediyor. Bu siyasi sebeplerden insan eliyle oluşturulmuş aç bırakmadır”
ifadelerini kullandı.

Lazzarini, İsrail'in neredeyse 2 aydır Gazze'ye insani yardım ve temel ihtiyaçların girişini engelleyen bir kuşatma uyguladığını vurgulayarak, yardım ulaştırılması çağrılarının dikkate alınmadığını kaydetti.





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