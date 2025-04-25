BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı: Gazze'de son bir ayda 500 bin kişi evlerinden oldu

Açıklamada, yerinden edilen yüz binlerce kişinin parçalanmış, güvensiz ve yaşamaya elverişli olmayan alanlara sığınmak zorunda kaldığı, İsrail ordusu tarafından verilen çok sayıda tahliye emrinin Filistinlilere Gazze'nin üçte birinden daha az bir alanda yaşama imkanı bıraktığı belirtildi.