7 yaşındaki Ali, İsrail saldırısında babasını ve beş kardeşini kaybetti.
İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzey kesimindeki Yarmuk Caddesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı binaya düzenlediği saldırıda, 7 yaşındaki Ali Ferrac'ın babası ve beş kardeşi hayatını kaybetti.
Saldırıda roketin oluşturduğu basınç nedeniyle yaşadığı daireden fırlayan Ali, komşu binanın çatısına savrularak hayatta kaldı. Saldırıda bazı aile fertleri yaşamını yitirirken, Ali ve annesi kurtuldu. Küçük çocuk, Gazze'nin batısındaki Seraya bölgesinde kurulu Kızılhaç Sahra Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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