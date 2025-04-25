Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
7 yaşındaki Ali, İsrail saldırısında babasını ve beş kardeşini kaybetti

7 yaşındaki Ali, İsrail saldırısında babasını ve beş kardeşini kaybetti

19:3525/04/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
7 yaşındaki Ali, İsrail saldırısında babasını ve beş kardeşini kaybetti.
7 yaşındaki Ali, İsrail saldırısında babasını ve beş kardeşini kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzey kesimindeki Yarmuk Caddesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı binaya düzenlediği saldırıda, 7 yaşındaki Ali Ferrac'ın babası ve beş kardeşi hayatını kaybetti.

Saldırıda roketin oluşturduğu basınç nedeniyle yaşadığı daireden fırlayan Ali, komşu binanın çatısına savrularak hayatta kaldı. Saldırıda bazı aile fertleri yaşamını yitirirken, Ali ve annesi kurtuldu. Küçük çocuk, Gazze'nin batısındaki Seraya bölgesinde kurulu Kızılhaç Sahra Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

#Gazze
#Filistin
#Gazzeliler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 25 Nisan 2025: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri