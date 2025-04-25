Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi: Suriye'ye Yaptırımlar derhal kaldırılmalı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Suriye'deki gelişmelere ilişkin oturumda yıllarca süren baskı ve yıkımın ardından Suriye'ye yönelik yaptırımların derhal kaldırılması ve uluslararası destek verme çağrısında bulundu.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'de siyasi geçişin başarıya ulaşması için yaptırımların kaldırılması ve yeniden inşa sürecine uluslararası destek verilmesi çağrısında bulundu.
BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de katılımıyla Suriye'deki gelişmelere ilişkin oturum düzenlendi.
Büyükelçi Yıldız, Suriye Dışişleri Bakanı'nın BMGK oturumuna katılmasının yalnızca ülkenin kısa sürede kaydettiği ilerlemenin bir göstergesi olmadığını, aynı zamanda Suriye'nin uluslararası angajmana olan güçlü bağlılığını yansıttığını söyledi.
Yıldız, rejimin devrilmesinden bu yana Suriye yönetiminin kayda değer ilerleme sağladığına dikkati çekerek, bu gelişmelerin, Suriyeliler tarafından sahiplenilen bir geçiş sürecinin başlangıcı olduğunu dile getirdi.
"Yaptırımlar derhal kaldırılmalı"
Türkiye'nin uluslararası topluma açık bir çağrıda bulunduğunu dile getiren Yıldız, yeniden inşa sürecine aktif destek verilmesinin önemine işaret etti.
"İsrail'in saldırıları ortak güvenliği tehdit ediyor"
İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarına da değinen Yıldız, bu eylemlerin Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini ve bölgesel barış ile güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.