Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi: Suriye'ye Yaptırımlar derhal kaldırılmalı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'de siyasi geçişin başarıya ulaşması için yaptırımların kaldırılması ve yeniden inşa sürecine uluslararası destek verilmesi çağrısında bulundu.

Büyükelçi Yıldız, Suriye Dışişleri Bakanı'nın BMGK oturumuna katılmasının yalnızca ülkenin kısa sürede kaydettiği ilerlemenin bir göstergesi olmadığını, aynı zamanda Suriye'nin uluslararası angajmana olan güçlü bağlılığını yansıttığını söyledi.

Yıldız, rejimin devrilmesinden bu yana Suriye yönetiminin kayda değer ilerleme sağladığına dikkati çekerek, bu gelişmelerin, Suriyeliler tarafından sahiplenilen bir geçiş sürecinin başlangıcı olduğunu dile getirdi.

"Altyapının yeniden inşası, kamu hizmetlerinin kesintisiz sunulması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ortak önceliğimiz olmalı. Bu bağlamda, Suriye'ye yönelik yaptırımlar artık derhal kaldırılmalıdır."

"Altyapının yeniden inşası, kamu hizmetlerinin kesintisiz sunulması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ortak önceliğimiz olmalı. Bu bağlamda, Suriye'ye yönelik yaptırımlar artık derhal kaldırılmalıdır."

Yıldız, Suriye'deki bu umut ikliminin sürdürülmesinin, sadece yerel makamların çabasıyla değil, aynı zamanda uluslararası toplumun somut desteğiyle mümkün olabileceğini vurgulayarak,

Yıldız, Suriye'deki bu umut ikliminin sürdürülmesinin, sadece yerel makamların çabasıyla değil, aynı zamanda uluslararası toplumun somut desteğiyle mümkün olabileceğini vurgulayarak,

Türkiye'nin uluslararası topluma açık bir çağrıda bulunduğunu dile getiren Yıldız, yeniden inşa sürecine aktif destek verilmesinin önemine işaret etti.

Suriye'de kurumsal kapasitenin geliştiğini ve yerel unsurlarla Şam arasında bir anlayış zemini oluşmaya başladığını söyleyen Yıldız,

Suriye'de kurumsal kapasitenin geliştiğini ve yerel unsurlarla Şam arasında bir anlayış zemini oluşmaya başladığını söyleyen Yıldız,

Yıldız, Türkiye, Ürdün, Irak ve Lübnan'ın DEAŞ'a karşı bölgesel güvenlik mekanizması oluşturmak üzere koordinasyon halinde çalıştığını da belirtti.

Yıldız, Türkiye, Ürdün, Irak ve Lübnan'ın DEAŞ'a karşı bölgesel güvenlik mekanizması oluşturmak üzere koordinasyon halinde çalıştığını da belirtti.

İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarına da değinen Yıldız, bu eylemlerin Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini ve bölgesel barış ile güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.