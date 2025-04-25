BM: Ukrayna'daki sivil kayıplar yüzde 70 arttı

"Bu kritik programlar için fon sağlayan hükümetimize ve özel sektör ortaklarımıza minnettarız ancak etkilenen insanlardan ve yetkililerden gelen çağrılara zamanında ve öngörülebilir bir yanıt sağlamak için daha fazlasına ihtiyaç var. BMMYK ve ortakları, gerekli fonu aldığı takdirde verimli bir şekilde hizmet sunma kapasitesine ve erişimine sahip"