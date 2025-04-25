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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova'daki patlama bir terör saldırısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova'daki patlama bir terör saldırısı

15:5925/04/2025, Cuma
DHA
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Korgeneral Moskalik'in hayatını kaybettiği patlamayı 'terör saldırısı' olarak niteledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araca yerleştirilmiş bombanın patlaması sonucu Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Moskova bölgesindeki Balaşiha kentinde bir apartmanın önündeki otomobile yerleştirilen bombanın infilak ettiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova olayla ilgili yaptığı açıklamada, patlamayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdiklerini ifade etti.



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