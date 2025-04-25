Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova'daki patlama bir terör saldırısı

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Moskova bölgesindeki Balaşiha kentinde bir apartmanın önündeki otomobile yerleştirilen bombanın infilak ettiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova olayla ilgili yaptığı açıklamada, patlamayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdiklerini ifade etti.