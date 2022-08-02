Dünya BM İsrailin Batı Şeriadaki aktivistlere yönelik şiddetini kınadı
AVRUPA

BM İsrail'in Batı Şeria'daki aktivistlere yönelik şiddetini kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'ya bağlı Mesafir Yatta beldesinde insan hakları savunucuları ve insani yardım çalışanlarına yönelik kötü muamelesini kınadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
BM İsrailin Batı Şeriadaki aktivistlere yönelik şiddetini kınadı
BM İsrail'in Batı Şeria'daki aktivistlere yönelik şiddetini kınadı

BM uzmanlarından yapılan yazılı açıklamada, Mesafir Yatta'da Yahudi yerleşimlerinin inşası için şehir sakinlerinin zorla tahliye edilmesi ve buna karşı çıkanların gözaltına alınması değerlendirildi.

Açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesinin mayısta aldığı karar sonucu Mesafir Yatta'da 1200 civarında Filistinlinin yerinden edildiği ve korumasız durumda olduğu bildirildi.

Yerinden edilen Filistinlilere yardım etmek için bölgede olan aktivist ve insani yardım çalışanlarının İsrail ordusunun şiddetine maruz kaldığı kaydedilerek "Çok sayıda aktivistin keyfi olarak gözaltına alınıp araçlarına el konulduğu" bilgisi paylaşıldı.

"İsrail ordusunun kibri sınır tanımamakta, hakları ihlal edilen kişileri savunan insani yardım çalışanlarına bile saldırmaktan geri durmamaktadır." ifadesinin yer aldığı açıklamada, insani yardım çalışanlarının hedef alınmasının uluslararası insan hakları hukukuna aykırı olduğu vurgulandı.

Mesafir Yatta'da Filistinlilerin zorla tahliyesine karşı protestoları organize eden insan hakları savunucusu Sami Hureini, 28 Haziran'da İsrail ordusu tarafından gözaltına alınmıştı.

Hureini, orduya ait bölgeye izinsiz girmek ve İsrail askerine saldırmak iddialarından Askeri Mahkemede yargılanıyor.

İsrail ordusu, yerinden edilen Filistinlilere yardım ulaştırmaya çalışan bazı insani yardım çalışanlarını da gözaltına almış, faaliyetlerine engel olmuştu.

AB: Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddeti endişe verici
DÜNYA
AB: Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddeti endişe verici

İsrail ordusu: Al Jazeera muhabirini öldüren kurşunun kaynağını belirlemek imkansız
DÜNYA
İsrail ordusu: Al Jazeera muhabirini öldüren kurşunun kaynağını belirlemek imkansız

BM'den İsrail-Filistin uyarısı: Mevcut dinamikler her an kontrolden çıkabilir
DÜNYA
BM'den İsrail-Filistin uyarısı: Mevcut dinamikler her an kontrolden çıkabilir

İşgalci Yahudilerin iyice gözü döndü: Filistinlilerin keçilerini bıçakladılar
DÜNYA
İşgalci Yahudilerin iyice gözü döndü: Filistinlilerin keçilerini bıçakladılar
Tartışmaların odağındaki ada: Tayvan

Tartışmaların
odağındaki ada: Tayvan

70 yılı aşkın süredir askeri gerilime sebep oluyor.
Yunanlılar ölüme itti Türkler yetişti

Yunanlılar ölüme itti Türkler yetişti

Lastik bottaki 21 kişi son anda kurtarıldı.
Türkiyenin önündeki en büyük engel döviz stokçuları

​Krediler üretime değil dolar stoğuna gitti

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

​Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Şehrimizin her yerine dokunmaya çalışıyoruz.

80 ila 100 milyar dolarlık altın ve gümüş toprak altında.
Fiyatı altınla yarışıyor

Fiyatı altınla yarışıyor

Şifa deposu: Kilosu bin liraya satılıyor.

​Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.