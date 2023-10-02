BM misyonu Karabağ'a ulaştı: İncelemelerde bulunulacak

Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermeni silahlı güçlerine yönelik terörle mücadele operasyonunun ardından bölgeyi terk eden Ermenilerin bazı binalara el yapımı bomba ve patlayıcı maddeler yerleştirdiği ortaya çıktı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ve Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) tarafından ortak yayımlanan açıklamada, Karabağ bölgesinde Hankendi şehrindeki bazı binalarda çok sayıda bombalı tuzak bulunduğu belirtildi.