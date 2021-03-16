BM: Myanmar'daki darbe karşıtı barışçıl gösterilerde 138 kişi öldü

Darbeden bu yana Myanmar’da en az 138 protestocu öldürüldü.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Myanmar'daki barışçıl göstericilere yönelik şiddeti, "güçlü bir şekilde" kınadı.

Dujarric, 14 Mart'taki protestolarda 38 göstericinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, 1 Şubat'taki darbeden bu yana ise aralarında kadın ve çocuklarında da olduğu en az 138 kişinin öldüğünü söyledi.

Sözcü, uluslararası topluma ve bölge ülkelerine, Myanmar halkı ile dayanışma ve demokrasinin yanında yer alma çağrısı yaptı.

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Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

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Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

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Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi ise tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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