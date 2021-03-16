Dünya BM Myanmardaki darbe karşıtı barışçıl gösterilerde 138 kişi öldü
ASYA

BM: Myanmar'daki darbe karşıtı barışçıl gösterilerde 138 kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da askeri darbe karşıtı gösterilerde 1 Şubat'tan bu yana en az 138 kişinin öldüğünü açıkladı.

Haber Merkezi AA
Darbeden bu yana Myanmar’da en az 138 protestocu öldürüldü.
Darbeden bu yana Myanmar’da en az 138 protestocu öldürüldü.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Myanmar'daki barışçıl göstericilere yönelik şiddeti, "güçlü bir şekilde" kınadı.

Dujarric, 14 Mart'taki protestolarda 38 göstericinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, 1 Şubat'taki darbeden bu yana ise aralarında kadın ve çocuklarında da olduğu en az 138 kişinin öldüğünü söyledi.

Sözcü, uluslararası topluma ve bölge ülkelerine, Myanmar halkı ile dayanışma ve demokrasinin yanında yer alma çağrısı yaptı.

Türkiye'den Myanmar'daki gösterilere müdahaleye kınama
GÜNDEM
Türkiye'den Myanmar'daki gösterilere müdahaleye kınama

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmar'da dün düzenlenen protestolarda 38 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Myanmar'da dün düzenlenen protestolarda 38 kişi hayatını kaybetti

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi ise tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Myanmar’da kanlı gün
DÜNYA
Myanmar’da kanlı gün

Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde kanlı bilanço: 33 kişi öldü
DÜNYA
Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde kanlı bilanço: 33 kişi öldü

Dışişleri Bakanlığı Myanmar'da darbecilerin orantısız güç kullanımını kınadı
DÜNYA
Dışişleri Bakanlığı Myanmar'da darbecilerin orantısız güç kullanımını kınadı

BM'den Myanmar raporu: Darbe sonrası 18 kişi öldü
DÜNYA
BM'den Myanmar raporu: Darbe sonrası 18 kişi öldü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dünya yine sessiz kaldı
GÜNDEM
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dünya yine sessiz kaldı

Myanmar halkı darbeyi protesto için sokaklarda
DÜNYA
Myanmar halkı darbeyi protesto için sokaklarda

Myanmar'da askeri darbe: 24 bakan ve yardımcıları görevden alındı
DÜNYA
Myanmar'da askeri darbe: 24 bakan ve yardımcıları görevden alındı
Abone Ol Google News
300 bin personel katılacak

300 bin personel katılacak

​İçişleri Bakanlığı yarın 'dinamik' denetim gerçekleştirecek.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

Xiaomi'nin Türkiye fabrikasının açılış tarihi belli oldu.
Bakan Çavuşoğlu açıklamıştı: Türkiye-Azerbaycan arası kimlikle seyahat tarihi belli oldu

'Elma kokulu' Halepçe Katliamı

'Elma kokulu' Halepçe Katliamı

​İnsanlık tarihinin 33 yıllık kara lekesi...

​Bakan Elvan, ekonomi reform paketinin detaylarını açıklıyor.
Pensilvanya karıştı: FETÖ elebaşının mahrem ekibinden Cevdet Türkyolu ile Osman Şimşek arasındaki kavga krize dönüştü
Dünya

Pensilvanya karıştı: FETÖ elebaşının mahrem ekibinden Cevdet Türkyolu ile Osman Şimşek arasındaki kavga krize dönüştü

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kara kutusu Cevdet Türkyolu'nun, "30 milyon dolar mal varlığına sahip olduğundan" şikayet edilen bir mektup nedeniyle "molla" lakaplı Osman Şimşek'i darbedip Pensilvanya'daki çiftlikten atması, örgüt içinde krize dönüştü. Olayın örtbas edilmeye çalışılması örgüt tabanında tepkilere neden oldu.
Tüm Türkiye'yi kandırmıştı şimdi de İngiltere onu konuşuyor
Gündem

Tüm Türkiye'yi kandırmıştı şimdi de İngiltere onu konuşuyor

Hatay'da çiçek satan annesini "Oxford'da tıp okuyorum" diye kandıran genç kızın hikayesi İngiliz basınında konuşuluyor. Her ay annesinden üniversite eğitimini gerekçe göstererek para alan ancak ailesinden uzakta yaşadığı ve bir emlakçıda çalıştığı ortaya çıkan Merve Bozkurt'un hikayesi, "Bunu nasıl yapabildi?" başlıkları ile İngiliz medyasında yer aldı.

Milyonlarca liralık yolsuzluk yapılan Menemen Belediye'sine haciz: Makam koltuğuna kadar götürdüler
Gündem

Milyonlarca liralık yolsuzluk yapılan Menemen Belediye'sine haciz: Makam koltuğuna kadar götürdüler

CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 24 kişi zimmet, yolsuzluk ve ihalede usulsüzlük gibi suçlamalarla gözaltına alınmıştı. 18 ayda 50 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Aksoy tutuklanmıştı. Belediyeye 2.5 milyon liralık borç nedeniyle haciz geldi. Makam koltuğu, televizyonlar, buzdolapları olmak üzere çok sayıda eşya haczedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.