BM: Nijerya kuzeydoğudaki çatışmalar nedeniyle 13 yılda 100 milyar dolar kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'nın kuzeydoğusundaki terör saldırılarının 13 yılda ülkeye maliyetinin 100 milyar dolar olduğunu açıkladı.





UNICEF'in yayımladığı "Nijerya'nın kuzeydoğusundaki çatışmaların ekonomik maliyeti" başlıklı raporda, Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde saldırılar düzenleyen terör örgütü Boko Haram'ın ülke ekonomisine zarar verdiği belirtildi.





Raporda, eyaletlerdeki terör saldırılarının 13 yıllık süreçte ülke ekonomisine maliyetinin 100 milyar dolar olduğu ve çatışmalar sona erse bile zararın 150-200 milyar doları bulabileceği aktarıldı.





UNICEF Nijerya Temsilcisi Cristian Munduate, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, çatışmaların ülke ekonomisinin gelişimini sekteye uğrattığını belirtti.

Binlerce çocuğun hayatının tehlikede olduğunu kaydeden Munduate, "2021'de, çatışmalar nedeniyle bir milyon çocuk okula gitmedi, yaklaşık 900 bin çocuk yetersiz beslendi ve 300 bine yakın çocuğun da akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığı tahmin ediliyor." dedi.





Nijerya'ya daha parlak bir geleceğin sağlanması için barış ve çocuk haklarının korunmasına öncelik verilmesini isteyen Munduate, UNICEF'in yayınladığı raporun genç neslin geleceğini korumak için acil bir eylem çağrısı olduğunu ifade etti.





Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.





Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.







