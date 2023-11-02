|
Dünya

BM raportörlerinden Gazze için ateşkes çağrısı: Küstahça ihlal ve savaş suçudur

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Gazze'de soykırımı ve insani felaketi önlemek için ateşkes çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada "İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısı, uluslararası hukukun küstahça ihlalidir ve bir savaş suçudur" ifadeleri kullanıldı.

19:53 - 2/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 20:15 - 2/11/2023 Perşembe
AA
BM raportörleri Gazze'de soykırımı ve insani felaketi önlemek için ateşkes çağrısında bulundu.

BM raportörleri Gazze'de soykırımı ve insani felaketi önlemek için ateşkes çağrısında bulundu.

BM raportörlerinden Pedro Arrojo Agudo, Michael Fahri, Tlaleng Mofokeng, Paula Gaviria Betancur, Irene Khan, Francesca Albanese ve Ashwini K.P'nin imzasıyla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada,
"İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yok etme planlarını durdurmaya yönelik çağrıları reddetmesinden derin hayal kırıklığı duyuyoruz."
ifadesi yer aldı.

Gazze'deki soykırımı ve insani felaketi önlemek için zamanın daraldığı vurgulanan açıklamada, bu durumun önlenmesi için ateşkes çağrısı yapıldı.

Açıklamad
a, "Filistin halkının ciddi bir soykırım riski altında olduğuna olan inancımız sürüyor. Harekete geçmenin tam zamanı. İsrail'in müttefikleri de sorumluluk taşıyor ve İsrail'in felakete yol açacak eylem tarzını önlemek için hemen harekete geçmeliler."
ifadelerine yer verildi.
İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na 31 Ekim gecesinden bu yana düzenlediği ve yüzlerce Filistinlinin ölümü ile yaralanmasına yol açan hava saldırılarıyla ilgili "duyulan dehşetin derinleştiği" aktarılan açıklamada, "
İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısı, uluslararası hukukun küstahça ihlalidir ve bir savaş suçudur.
" değerlendirmesinde bulunuldu.
Gazze'de gıda, su, ilaç, yakıt ve temel ihtiyaç malzemelerine olan ciddi ihtiyaç ve her an ortaya çıkabilecek sağlık tehdidi riski konusunda uyarıda bulunulan açıklamada,
"Gazze'deki durum felaket seviyesinde bir kritik eşiğe ulaştı."
denildi.

Açıklamada, Gazze'de 2 milyondan fazla kişinin içme suyu bulmakta zorlandığının da altı çizildi.



#Birleşmiş Milletler
#İsrail
#Filistin
41 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Teknolojik Destek Paketi Gencizbiz girişi nasıl yapılır?