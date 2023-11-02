BM raportörlerinden Gazze için ateşkes çağrısı: Küstahça ihlal ve savaş suçudur

BM raportörleri Gazze'de soykırımı ve insani felaketi önlemek için ateşkes çağrısında bulundu.
BM raportörlerinden Pedro Arrojo Agudo, Michael Fahri, Tlaleng Mofokeng, Paula Gaviria Betancur, Irene Khan, Francesca Albanese ve Ashwini K.P'nin imzasıyla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.
Gazze'deki soykırımı ve insani felaketi önlemek için zamanın daraldığı vurgulanan açıklamada, bu durumun önlenmesi için ateşkes çağrısı yapıldı.
Açıklamada, Gazze'de 2 milyondan fazla kişinin içme suyu bulmakta zorlandığının da altı çizildi.