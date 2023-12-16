BM Raportörü: İsrail beyaz bayrak sallasalar dahi Filistinlileri 'vurulacak tehdit' sayıyor

Raportör Albanese, İsrail ordusunun, dün Gazze'de ellerinde beyaz bayrak taşımalarına ve vücutlarının üst kısmı çıplak olmasına rağmen ateş ederek "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurduğu İsrailli esirlere ilişkin X hesabından açıklama yaptı.
Terör devleti İsrail beyaz bayrak sallayan İsrailli esirleri öldürdü
İsrail ordusunun, dün Gazze'de "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurduğu İsrailli esirlere ellerinde beyaz bayrak taşımalarına ve vücutlarının üst kısmı çıplak olmasına rağmen ateş ettiği ortaya çıkmıştı.
İsrail ordusunun olayla ilgili yaptığı ön soruşturmanın sonuçları yerel medyada yer aldı.
Bunun sonucunda vurulan 2 İsrailli esir orada öldü, diğeri de çıktığı binaya yaralı olarak kaçmayı başardı. İsrail ordusu soruşturmasına göre askerlerin komutanı ateşi durdurma emri verdi. Bu esnada askerler bir kişinin İbranice olarak "Yardım edin" diye bağırdığını duydu. Bundan birkaç dakika sonra yaralı olarak içeri kaçan İsrailli esir dışarı çıktı, ancak askerler tekrar ateş ederek onu da öldürdü.