BM Raportörü: İsrail beyaz bayrak sallasalar dahi Filistinlileri 'vurulacak tehdit' sayıyor

"İsrail ordusu, esirlerin 'tehdit' (yani Filistinli) sanıldığını ileri sürdü. Görünen o ki İsrail güçleri ne olursa olsun Filistinlileri, zararsız olsalar ve beyaz bayrak sallasalar bile vurulması gereken 'tehdit' sayıyor."

"İsrail ordusu, esirlerin 'tehdit' (yani Filistinli) sanıldığını ileri sürdü. Görünen o ki İsrail güçleri ne olursa olsun Filistinlileri, zararsız olsalar ve beyaz bayrak sallasalar bile vurulması gereken 'tehdit' sayıyor."

elinde beyaz bayraklar vardı ve vücutlarının üst kısmı çıplaktı. İsrail askerleri, ellerinde salladıkları beyaz bayraklara ve tehlike arz etmediklerini göstermek için vücutlarının üst kısımları çıplak olmasına rağmen esirlere ateş açarak öldürdü.

elinde beyaz bayraklar vardı ve vücutlarının üst kısmı çıplaktı. İsrail askerleri, ellerinde salladıkları beyaz bayraklara ve tehlike arz etmediklerini göstermek için vücutlarının üst kısımları çıplak olmasına rağmen esirlere ateş açarak öldürdü.

Bunun sonucunda vurulan 2 İsrailli esir orada öldü, diğeri de çıktığı binaya yaralı olarak kaçmayı başardı. İsrail ordusu soruşturmasına göre askerlerin komutanı ateşi durdurma emri verdi. Bu esnada askerler bir kişinin İbranice olarak "Yardım edin" diye bağırdığını duydu. Bundan birkaç dakika sonra yaralı olarak içeri kaçan İsrailli esir dışarı çıktı, ancak askerler tekrar ateş ederek onu da öldürdü.