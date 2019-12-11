Dünya BM Saudi Aramco saldırısında kullanılan silahların İran yapımı olduğu doğrulanamadı
ORTADOĞU

BM: Saudi Aramco saldırısında kullanılan silahların İran yapımı olduğu doğrulanamadı

BM, Suudi Arabistan’a ait petrol şirketi Aramco tesislerine yönelik saldırılarda kullanılan silahların İran yapımı olduğunun şu aşamada doğrulanamadığını bildirdi. BM'nin saldırılarda kullanılan söz konusu füzeler ve insansız hava araçları hakkında ilave bilgi toplayıp analizde bulunmaya devam ettiğini belirten Guterres, bu tür insansız hava araçlarının ''Model V9'' dikey jireskop ile donatıldığını ve 2016'da Afganistan'da da kullanıldığını belirterek, "Model V9" üreticisinin henüz belirlenemediğini kaydetti.

Haber Merkezi AA
Saudi Aramco
Saudi Aramco

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Arabistan’a ait petrol şirketi Aramco tesislerine yönelik saldırılarda kullanılan füze ve insansız hava araçlarının enkazlarının incelendiğini ve bu silahların İran yapımı olduğunun şu aşamada doğrulanamadığını bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin İran nükleer anlaşmasına yönelik 2231 sayılı kararına ilişkin sekizinci raporunu konseye sundu.

  • Raporda Guterres, BM'nin mayıs ayında Suudi Arabistan Afif kentine, haziran ve ağustos aylarında Abha uluslararası havalimanına ve eylül ayında Aramco petrol tesislerine yönelik saldırılarda kullanılan silah sistemlerinin enkazını incelediğine dikkati çekti.

"BM silahların karara aykırı bir şekilde transfer edildiklerini doğrulayamadı"

Guterres, raporunda, ''BM, bu saldırılarda kullanılan kruz füzeleri ve insansız hava araçlarının İran yapımı olduğunu ya da BMGK'nin 2231 sayılı kararına aykırı bir şekilde transfer edildiklerini doğrulayamadı.'' değerlendirmesinde bulundu.

  • BM'nin saldırılarda kullanılan söz konusu füzeler ve insansız hava araçları hakkında ilave bilgi toplayıp analizde bulunmaya devam ettiğini belirten Guterres, Husilerin elinde ise bu tür insansız hava araçlarının olmadığını ifade etti.

Guterres, bu tür insansız hava araçlarının ''Model V9'' dikey jireskop ile donatıldığını ve 2016'da Afganistan'da da kullanıldığını belirterek, "Model V9" üreticisinin henüz belirlenemediğini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise, 14 Eylül'de saldırı düzenlenmiş, saldırıyı Yemen'deki Husiler üstlenmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.

  • ABD, Avrupa Birliği ve Suudi Arabistan ise saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuştu.

Suudi Arabistan'ın daveti üzerine BM uzmanları, saldırıya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Riyad'ı ziyaret etmişti.

Ferrarinintasarımcısı tasarladı

Ferrari'nin
tasarımcısı tasarladı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın test sürüşü ile tanıtılacak.
Kayyuma suikast planlayan terörist yakalandı

Kayyuma suikast
planlayan terörist yakalandı

Sansasyonel eylem hazırlığı yapan terörist paketlendi.
Futbolcu olacaklardı, dolandırıldılar

Futbolcu olacaklardı, dolandırıldılar

​26 genç kişi başı bin 500 euro vererek Türkiye'ye geldi.
Boğaz'ı<br>baştan başa görüyor

Boğaz'ı
baştan başa görüyor

Dev kulede çalışmalar neredeyse bitti, test başlıyor.
8 milyon<br>bina için tarihi adım

8 milyon
bina için tarihi adım

​1 Ocak 2020 itibariyle artık satılıp kiralanamayacak
Nobel <br>Handke'yle öldü!

Nobel
Handke'yle öldü!

Siyasi bir kurum olduğu gerçeği Müslümanların kafasına sokuldu.

BM'den Suudi Arabistan'a soğuk duş

BM'den Suudi Arabistan'a soğuk duş

Aramco saldırısındaki silahların İran yapımı olduğu doğrulanamadı.

Kaşgar'ın tarihi camisinin son hali içler acısı

Kaşgar'ın tarihi camisinin son hali içler acısı

​On binlerce Uygur'un cemaatini oluşturduğu tarihi cami şimdi bomboş.
8 ay daha uzatıldı

8 ay daha uzatıldı

Emlakçıları ilgilendiren düzenlemede yeni karar.
Rakip PSG

Rakip PSG

​Galatasaray Devler Ligi'nde son maçına çıkıyor.
Bylock'tan çıktılar

Bylock'tan çıktılar

​Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu.
Kırmızı alarm

Kırmızı alarm

​Meteoroloji'den ilk kez bu kod verildi.
Trump Putin'i uyardı

Trump Putin'i uyardı

​Beyaz Saray'dan çarpıcı 2020 seçimleri açıklaması.
Türkiye eski <br>gücüne geri döndü

Türkiye eski
gücüne geri döndü

​Almanların dev birliğinden şaşırtan Türkiye yorumu.
Libya'ya asker göndeririz

Libya'ya asker göndeririz

​Mehmetçik, Libya hükümetini korumak için devreye girecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.