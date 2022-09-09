BM: Somali'deki kıtlığı gidermek için en az bir milyar dolar gerekiyor

Martin Griffiths, Somali'nin başkenti Mogadişu'dan yapmış olduğu bir video brifinginde, bağımsız uzmanlardan oluşan bir kurul tarafından hazırlanan yeni bir rapora daynarak, Somali'de Ekim ve Aralık ayları arasında bir kıtlık yaşanabileceğini söyledi. 2016 ve 2017 yıllarında da durum böyleydi.

İnsani işlerden sorumlu genel müsteşar, BM muhabirlerine, yaklaşık 1,4 milyar dolarlık BM çağrısına ek olarak 1 milyar dolardan fazla yeni fona ihtiyaç olduğunu söyledi. Temmuz ayında 476 milyon dolarlık insani ve kalkınma yardımı bağışladığını açıklayan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı sayesinde bu çağrının çok iyi finanse edildiğini söyledi.

USAID tarafından oluşturulan Kıtlık Erken Uyarı Sistemleri Ağı Pazartesi günü yayınladığı bir raporda, kıtlığın bu yıl içinde, Baidoa da dahil olmak üzere, Somali'nin güneydoğu Körfez bölgesindeki üç bölgede ,acil insani yardım olmadığı takdirde, ortaya çıkmasının beklendiğini söyledi.

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Entegre Gıda Güvenliği Aşaması Sınıflandırması veya ağ aracılığıyla gıda güvensizliğinin tanımını yapan IPC tarafından yapılan yakın tarihli bir analize göre, Somali genelinde 7,1 milyona yakın insanın akut yetersiz beslenmeyi tedavi etmek ve önlemek ve devam eden açlıkla ilişkili ölümlerin sayısını azaltmak için acil yardıma ihtiyacı var. gıda güvensizliği.

Public Broadcasting Service'in yaptığı habere göre, Afrika Boynuzu bölgesi, yarım yüzyıldan fazla bir süreden sonra ilk kez art arda dört başarısız yağış mevsimi gördü ve bu durum dünyanın en yoksul ve çalkantılı bölgelerinden olan bu konumda tahmini 20 milyon insanı tehlikeye attı.

Griffiths, meteorologların Ekim'den Aralık'a kadar beşinci bir başarısız yağış mevsimi ve gelecek yıl Ocak'tan Mart'a kadar altıncı bir başarısız yağış mevsimi olasılığını tahmin ettiğini söyledi.

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"Eşi görülmemiş bir şey"

Kıtlığın Afrika Boynuzu'na gelmesi olasılığı ve bu durumun dehşeti açısından uluslararası destek almaya çalışırken ağaçları salladıklarını söyleyen Griffiths, "Burada, belki ilk önce Somali'de, ancak Etiyopya ve Kenya, muhtemelen çok uzakta değiller." dedi.

Griffiths, BM Dünya Gıda Programı'nın son zamanlarda 5,3 milyon Somaliliye yardım sağladığını söyledi, bu da çok fazla, ancak kıtlık gelirse daha da kötüleşecek. Yardımların yüzde 98'inin telefonlar aracılığıyla nakit dağıtım olarak yapıldığını söyledi.

Ancak binlerce kişi yardım alamıyor ve Somali'deki aç aileler yardım bulmak için kurak arazide günlerdir veya haftalardır çabalıyor.

Griffiths, insanlar evlerini terk etmeden önce onlara yardım ulaştırmak için büyük bir mücadele gerektiğini belirtti.

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Birçok Somalili, hayatta kalabilmek için ellerinden gelen tek şey olan hayvancılığı seçiyor, ancak yağmur eksikliği nedeniyle üç milyon hayvan öldü veya katledildi.

Griffiths, "Sürekli kuraklık, yağışlı mevsimlerin devam eden başarısızlığı, bir neslin yaşam biçiminin tehdit altında olduğu anlamına gelir." dedi.

Uluslararası toplumun, iklim değişikliğinin etkisini azaltmak için kalkınma finansmanı ve finansman gerektirecek alternatif bir yaşam tarzı bulma ve geçimini sağlama konusunda Somalililere yardım etmesi gerektiğini söyledi.

"Lütfen Somali'yi unutmayın"

İngiliz diplomat Griffiths, Ukrayna'daki savaşın insani yardım üzerinde bir etkisi olduğunu ve dünyanın dört bir yanındaki BM insani yardım çağrılarının, ihtiyaç duyulan ortalama paranın yaklaşık yüzde 30'unu karşılayabildiğini söyledi.

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Geleneksel olarak çok cömert olan ülkelere ve diğer birçok ülkeye, "Lütfen Somali'yi unutmayın. Geçmişte unutmadınız. Geçmişte harika katkılarda bulundunuz. Lütfen şimdi de yapın.'' şeklinde konuştu.

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