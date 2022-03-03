BM: Ukrayna'da 10 milyondan fazla kişi evlerini terk edebilir

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye Ukrayna’nın garantör ülkelerinden

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini ve Türkiye ile çok sıcak ilişkilerinin olduğunu belirten Zelenskiy, 'Başkan Erdoğan ve Türkiye ile çok yakın ve güçlü ilişkilerimiz var. Biz Türk SİHA'larını satın aldık. Erdoğan'ın Ukrayna'ya sadece bu alanda değil siyasi düzeyde de birçok girişimi var. Ukrayna'ya güvenlik garantisi verebilecek ülkelerden bir tanesi. Erdoğan müzakerelerdeki güvenlik sürecine etki edebilecek' dedi.