Dünya BM Ukraynada 10 milyondan fazla kişi evlerini terk edebilir
AVRUPA

BM: Ukrayna'da 10 milyondan fazla kişi evlerini terk edebilir

BM, Ukrayna'da şiddetin devam etmesi durumunda 10 milyondan fazla kişinin evlerini terk edebileceği uyarısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
BM: Ukraynada 10 milyondan fazla kişi evlerini terk edebilir
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülkedeki insani ihtiyaçların arttığını söyledi.

Dujarric, "Şiddetin devam etmesi durumunda 10 milyondan fazla kişi evlerini terk edebilir, bunun 4 milyonu ise komşu ülkelere gidebilir." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından 1 milyon kişinin ülkeden ayrıldığını belirten Dujarric, çatışmalarda ise 249 kişin hayatını kaybettiğini, 553 kişinin de yaralandığını belirtti.

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