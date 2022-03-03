BM: Ukrayna'da 10 milyondan fazla kişi evlerini terk edebilir

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülkedeki insani ihtiyaçların arttığını söyledi.
Dujarric,
"Şiddetin devam etmesi durumunda 10 milyondan fazla kişi evlerini terk edebilir, bunun 4 milyonu ise komşu ülkelere gidebilir." dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından 1 milyon kişinin ülkeden ayrıldığını belirten Dujarric, çatışmalarda ise 249 kişin hayatını kaybettiğini, 553 kişinin de yaralandığını belirtti.
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