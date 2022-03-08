Dünya BM Ukraynada en az 474 sivil öldü gerçek rakam çok daha yüksek
AVRUPA

BM: Ukrayna'da en az 474 sivil öldü gerçek rakam çok daha yüksek

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana en az 474 sivilin öldüğünü, 861 sivilin yaralandığını, gerçek sayının ise çok daha fazla olduğuna inanıldığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
BM: Ukraynada en az 474 sivil öldü gerçek rakam çok daha yüksek
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlattığı 24 Şubat'tan 7 Mart gece yarısına kadar 474 sivilin öldüğü, 861 sivilin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ölenlerin 17'sinin, yaralananların ise 30'unun çocuk olduğu aktarıldı.

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Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Özellikle hükümet kontrolündeki bölgelerde ve son günlerde, yoğun çatışmaların sürdüğü bazı yerlerden bilgi alınmasının geciktiği vurgulanan açıklamada, ayrıca pek çok raporun hala teyit edilmeyi beklemesinden ötürü gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inanıldığı bilgisine yer verildi.

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Ukraynalı yetkililer ise ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.

Rusya'da 12 bin 700 protestocu gözaltına alındı

Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumunda yaptığı konuşmada, "Rusya'da yaklaşık 12 bin 700 kişi barışçıl ve savaş karşıtı protestolar düzenlediği için keyfi olarak gözaltına alındı ve medyadan da sadece yalnızca resmi bilgi ve ifadeleri kullanması isteniyor." dedi.

Bachelet, Rusya'ya tepki göstererek, "Medeni ve siyasi hakların kullanılmasını engelleyen ve şiddet içermeyen davranışları suç haline getiren baskıcı yasalardan endişe duymaya devam ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası korkutan tahmin: Bir trilyon dolar buhar olabilir
FOTOĞRAF 22
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Küresel ekonomi, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan ekonomik krizin toparlanma aşamasını tamamlayamadan Rusya-Ukrayna savaşına bağlı olarak emtia fiyatlarında görülen artışlarla sarsılıyor.
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Batılı ülkelerin Rusya ekonomisini zayıflatmaya yönelik uyguladığı yaptırımlar, Rusya'nın önemli paya sahip olduğu birçok emtia ürününde fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı.
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Savaş başlamadan önceki gün olan 23 Şubat'ta megavatsaat başı 88,3 avro seviyesindeki vadeli doğal gaz fiyatı, 7 Mart'ta megavatsaat başı 345 avroya çıkarak yüzde 292 artış kaydetti.
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Brent petrolün varil fiyatı ise bu dönemde 96,6 dolar seviyesinden yüzde 35,3 artışla yüzde 130,7 doları gördü. Böylece petrol fiyatları, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
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API2 Rotterdam vadeli kömür ton başı fiyatı ise 23 Şubat'taki 200 dolar seviyesine göre yüzde 142,5 artarak 485 doları buldu.
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Fiyatlardaki artışta, Batılı ülkelerin Rus petrol ve doğal gaz ihracatına ambargo uygulama olasılığı etkili oldu.
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Ocak ayında günlük toplam 10 milyon varil ham petrol üretimiyle dünyanın en büyük üçüncü petrol üreticisi konumunda bulunan Rusya, günlük 8 milyon varille en büyük ikinci petrol ihracatçısı unvanına da sahip.
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Rusya, küresel doğal gaz ticaretinin yüzde 26'sını, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin de yüzde 8'ini gerçekleştiriyor.
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Küresel kömür ihracatında yüzde 15 payı olan Rusya, Endonezya ve Avustralya'nın ardından dünyanın en büyük üçüncü kömür ihracatçısı konumunda bulunuyor.
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Rusya-Ukrayna savaşı, küresel metal piyasalarında da fiyat rekorlarının kırılmasına neden olarak ekonomileri giderek daha fazla zorluyor.
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Bakır fiyatları 23 Şubat'a kıyasla 7 Mart'ta yüzde 10 artışla ton başına 10 bin doları geçerek rekor kırarken, alüminyumun ton başı fiyatı yüzde 20 artışla 3 bin 388 dolardan 4 bin 73 dolara çıktı.
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Söz konusu dönemde paladyum fiyatları ons başına yüzde 25,6 artışla 2 bin 484 dolar seviyesinden 3 bin 120 dolara yükselirken, nikelin ton fiyatı da yüzde 88 artışla 24 bin 900 dolardan 46 bin 800 dolara çıkarak Haziran 2007'den beri en yüksek seviyesine ulaştı.
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Elektrikli araçlar ve çelik sanayi için büyük önem taşıyan nikelde fiyatlar bugün rekor tazeledi. LME'de 3 ay vadeli nikelin ton fiyatı 100 bin dolar seviyelerini gördü.
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Merkezi Londra'da bulunan emtia piyasaları analiz şirketi CRU Grup'un verilerine göre, Rusya; küresel paladyum tedarikinde yüzde 35, platinyumda yüzde 10 ve alüminyumda yüzde 6 paya sahip.
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Dünya rafine bakır ve bakır madenlerinde yüzde 4'er payı olan Rusya, nikel tedarikinin de yüzde 5'ini karşılıyor.<br><br>Ülkenin metal ve metalik ürünlerden elde ettiği ihracat geliri 51,1 milyar doları buluyor. Bu rakam, Rusya'nın toplam ihracatının yüzde 10,4'ünü oluşturuyor.
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Buğday fiyatları ise söz konusu dönemde yüzde 47,8 artışla 12,94 dolara ulaştı.
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Rusya, yüzde 18 payla küresel buğday ihracatında lider konumda bulunuyor ve tarım ürünlerinden yılda yaklaşık 36 milyar dolar ihracat geliri (yüzde 7,3) sağlıyor.<br><br>Ukrayna ise yüzde 7 payla dünyanın beşinci buğday ihracatçısı olarak öne çıkıyor.<br><br>Savaş nedeniyle Ukrayna'da üretim ve ihracatın düşmesi, Batılı ülkelerin Rusya'daki lojistik firmalarına uyguladığı yaptırımlar nedeniyle küresel buğday arzı sekteye uğrarken, bu durum, fiyatlara artış olarak yansımaya devam ediyor.
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Merkezi İngiltere'de bulunan Ulusal Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'nün (NIESR) projeksiyonuna göre, savaşın etkisiyle küresel GSYH'nin bu yıl yüzde 0,5 ve gelecek yıl yüzde 1 daralacağı öngörülüyor. Bu oran, küresel GSYH'nin yaklaşık 1 trilyon dolar azalması anlamına geliyor.
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Büyümedeki düşüşün ise küresel enflasyonu bu yıl yüzde 3 artırarak maliyetler üzerinde baskı oluşturacağı hesaplanıyor.
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Savaşın ekonomik hasarının Rusya'dan sonra en büyük etkisinin ise Avrupa'da hissedilmesi ve Rus enerji ihracatına yönelik yaptırım uygulanmasının Avrupa'da resesyon yaratma riskini artırdığı ifade ediliyor.
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Uluslararası Para Fonu da (IMF) 6 Mart'taki analizinde, fiyat şoklarının tüm dünyayı etkileyeceğine ve ekonomik zararın yıkıcı olacağına dikkati çekmişti.
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası korkutan tahmin: Bir trilyon dolar buhar olabilir
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrolden metal ve tarım ürünlerine neredeyse tüm emtia fiyatlarında tarihi rekorlar yaşanıyor. Savaş sonrası Ulusal Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'nün hazırladığı projeksiyonuna göre küresel ekonomide bir trilyon doların buharlaşabileceği öngörülüyor. Uluslararası Para Fonu da analizinde, fiyat şoklarının tüm dünyayı etkileyeceğine ve ekonomik zararın yıkıcı olacağına dikkati çekmişti.

Rus askeri Ukraynalı sivili vurdu
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Rusya-Ukrayna savaşı 13. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın bir çok şehrinde sivil halk sokağa dökülerek Rusya'nın askeri harekatını protesto ediyor. Rus askerleri gösteri yapan sivillere ateş açtı. Bir protestocunun Rus askeri tarafından vurulduğu anlar kameraya böyle yansıdı.


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