BM: Ukrayna'da en az 474 sivil öldü gerçek rakam çok daha yüksek

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlattığı 24 Şubat'tan 7 Mart gece yarısına kadar 474 sivilin öldüğü, 861 sivilin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ölenlerin 17'sinin, yaralananların ise 30'unun çocuk olduğu aktarıldı.

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Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Özellikle hükümet kontrolündeki bölgelerde ve son günlerde, yoğun çatışmaların sürdüğü bazı yerlerden bilgi alınmasının geciktiği vurgulanan açıklamada, ayrıca pek çok raporun hala teyit edilmeyi beklemesinden ötürü gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inanıldığı bilgisine yer verildi.

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Ukraynalı yetkililer ise ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.

Rusya'da 12 bin 700 protestocu gözaltına alındı

Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumunda yaptığı konuşmada, "Rusya'da yaklaşık 12 bin 700 kişi barışçıl ve savaş karşıtı protestolar düzenlediği için keyfi olarak gözaltına alındı ve medyadan da sadece yalnızca resmi bilgi ve ifadeleri kullanması isteniyor." dedi.

Bachelet, Rusya'ya tepki göstererek, "Medeni ve siyasi hakların kullanılmasını engelleyen ve şiddet içermeyen davranışları suç haline getiren baskıcı yasalardan endişe duymaya devam ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.