BM yalana inandı

Barış Pınarı Harekatı, batı dünyasının hedefinde olmaya devam ediyor. BM’den yapılan açıklamada Türkiye ile ilgili yalan haberler gerekçe gösterilerek yapılan açıklamada ‘soruşturma çağrısı’ yapıldı. Barış Pınarı Harekatı sonrası teröristlerin ortaya attığı yalan haberleri gerekçe gösteren BM’den Türkiye ile ilgili skandal bir açıklama geldi.

BM İnsan Hakları Ofisi’nden yapılan açıklamada “Türkiye, Suriye’deki Kürt savaşçıların ve politikacıların ölümünden uluslararası hukuka bağlı olarak sorumlu tutulabilir” denildi. Açıklamada ayrıca, sosyal medyada yayınlanan videolardaki infaz görüntüleriyle ilgili bilgi toplandığı, Türkiye’ye de ‘olası savaş suçları için bağımsız soruşturmalar yürütme’ çağrısında bulunuldu.