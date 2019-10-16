Dünya BM yalana inandı
BARIŞ PINARI HAREKATI

BM yalana inandı

TSK’nın Suriye’de büyük bir kararlılıkla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin BM’den skandal bir çağrı geldi. Türkiye ile ilgili yalan haberleri ölçü alan BM, Suriye’deki PKK’lı teröristleri Kürt savaşçılar olarak niteledi. Yapılan açıklamada, “Türkiye, Suriye’deki politikacıların ölümünden uluslararası hukuka bağlı olarak sorumlu tutulabilir” denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Barış Pınarı Harekatı, batı dünyasının hedefinde olmaya devam ediyor. BM’den yapılan açıklamada Türkiye ile ilgili yalan haberler gerekçe gösterilerek yapılan açıklamada ‘soruşturma çağrısı’ yapıldı. Barış Pınarı Harekatı sonrası teröristlerin ortaya attığı yalan haberleri gerekçe gösteren BM’den Türkiye ile ilgili skandal bir açıklama geldi.

BM İnsan Hakları Ofisi’nden yapılan açıklamada “Türkiye, Suriye’deki Kürt savaşçıların ve politikacıların ölümünden uluslararası hukuka bağlı olarak sorumlu tutulabilir” denildi. Açıklamada ayrıca, sosyal medyada yayınlanan videolardaki infaz görüntüleriyle ilgili bilgi toplandığı, Türkiye’ye de ‘olası savaş suçları için bağımsız soruşturmalar yürütme’ çağrısında bulunuldu.

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