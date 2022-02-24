Dünya BM Yemendeki kaynaklarımız büyük ölçüde tükendi
AFRİKA

BM: Yemen'deki kaynaklarımız büyük ölçüde tükendi

Birleşmiş Milletler, Yemen'deki kaynaklarının azami ölçüde tükendiğini belirterek operasyonlar için acil finansman çağrısında bulundu. Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkede yürütülen yardım operasyonlarının, milyonlarca ihtiyaç sahibi insan için hayatî öneme sahip olduğuna işaret edildi.

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Haber Merkezi AA
BM: Yemendeki kaynaklarımız büyük ölçüde tükendi
BM, Yemen'deki kriz için acil finansman kaynağı talep etti.

Yardım kuruluşlarının, ihtiyaç sahiplerine destek olmak için var güçleriyle çalıştığı ancak kaynakların azami ölçüde tükendiği kaydedilen açıklamada, acilen finansman desteğine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

OCHA, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, finansman eksikliğinin Yemen'de milyonlarca insanın hayatını kurtaran desteğin kesilmesi tehdidine yol açtığını bildirmişti. BM ofisi, finansman yetersizliği nedeniyle 11 milyon Yemenliye sunulan gıda yardım miktarını yakın zamanda azaltmak zorunda kalacağını duyurmuştu.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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