BM: Yemen'deki kaynaklarımız büyük ölçüde tükendi

BM, Yemen'deki kriz için acil finansman kaynağı talep etti.

Yardım kuruluşlarının, ihtiyaç sahiplerine destek olmak için var güçleriyle çalıştığı ancak kaynakların azami ölçüde tükendiği kaydedilen açıklamada, acilen finansman desteğine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

OCHA, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, finansman eksikliğinin Yemen'de milyonlarca insanın hayatını kurtaran desteğin kesilmesi tehdidine yol açtığını bildirmişti. BM ofisi, finansman yetersizliği nedeniyle 11 milyon Yemenliye sunulan gıda yardım miktarını yakın zamanda azaltmak zorunda kalacağını duyurmuştu.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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