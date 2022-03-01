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BM'de konuşma yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a protesto: Boş salona hitap etti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi ve Silahsızlanma Konferansı'nda iki kez konuşma yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, protesto edildi. Lavrov'un konuşmalarını dinlemek istemeyen 100'den fazla diplomat salonu terk etti.

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Haber Merkezi AA
BMde konuşma yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrova protesto: Boş salona hitap etti
​BM'de konuşma yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a protesto

Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği geçen hafta basına gönderdiği açıklamada, Lavrov'un dün başlayan BM İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumu ve Silahsızlanma Konferansı'na bizzat katılacağı bildirilmişti.

Önce Avrupa Birliği (AB), daha sonra da İsviçre'nin hava sahalarının Rusya'ya kapatılmasının ardından Lavrov'un Cenevre ziyareti iptal edildi. Rusya'nın BM nezdinde yaptığı girişimler de sonuçsuz kaldı.

Bunun üzerine Lavrov, her iki toplantıya da video mesajla katılma kararı aldı.

DİPLOMATLAR SALONU TERK ETTİ

Lavrov, Silahsızlanma Konferansı'nda konuşmaya başladığında Ukrayna'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yevheniia Filipenko'un öncülük etmesiyle diplomatlar salonu terk etti.

Filipenko, salon dışında toplanan diplomatlara yönelik Ukrayna bayrağıyla yaptığı konuşmada, "Bağımsızlıkları için savaşan Ukraynalılara bu harika destek gösterisi için çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise konferansta yaptığı konuşmada, Rusya'nın sivillere ve kritik öneme sahip sivil altyapıya yönelik saldırılarının savaş suçu olduğunu ve Roma Statüsü'nün ihlali olduğunu vurguladı.

Kuleba, "Rus saldırganlığı küresel bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Diplomatlar ikinci kez salondan çıktı

Lavrov'un, BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki konuşmasında da başta AB ülkeleri, ABD, İngiltere, Japonya ve diğer müttefik ülkelerden olmak üzere 100'den fazla diplomat salonu terk etti.

Çin, Suriye, Venezuela, Tunus ve Yemen'i temsil eden diplomatların ise salonda kalması dikkati çekti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuşmaya başlayınca salonu terk ettiler
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuşmaya başlayınca salonu terk ettiler
BM İnsan Hakları Konseyi'nde görevli 140'tan fazla diplomat, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un konuşması esnasında salonu terk etti

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