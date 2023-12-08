BM'den büyük rezalet! Gazzeli çocuklara yiyecek yerine oyuncak hamburger gönderdiler

ABD'deli bir vatandaş, McDonald's'ın İsrail'i apaçık desteklediğini gözler önüne serdi. Sandviç yemek için girdiği McDonald's şubesinde paketin mavi renkle değiştirildiğini gören bir kadın yanlış sipariş verdiğini düşündü. Daha sonralarda olayı fark edip, "Bu apaçık İsrail propagandası! Değiştirmişler..." diyerek McDonald's çalışanına durumu bildirmeye gitti. Hiçbir fikrinin olmadığını söyleyen çalışan, "Hayır, aslında bir süredir böyle paketliyorduk zaten." dedi.