BM'den büyük rezalet! Gazzeli çocuklara yiyecek yerine oyuncak hamburger gönderdiler

Gazze'deki katliamların ardı arkası kesilmezken tüm dünya sivillerin çığlıklarına kulak tıkadı. İsrail'in Gazze'ye yönelik çirkin eylemleri sürerken bir iğrenç görüntü de Birleşmiş Milletlerden geldi.
Birleşmiş Milletler, Gazze'de açlık, susuzluk ve acıyla kıvranan ve tüm dünyadan yardım bekleyen Filistinlilerle dalga geçti. Gazze Kasabının soykırımına sessiz kalan BM, gıda ve ilaç yardımı bekleyen çocuklara yiyeceğe benzeyen oyuncaklar gönderdi.
BM tarafından gönderilen poşetlerde yiyecek yerine, McDonald's'ın katil İsrail ordusuna öğün olarak gönderdiği ve her gün katilleri beslediği oyuncak hamburger, dondurma patates kızartması ve tavuk yer aldı.