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Dünya

BM'den büyük rezalet! Gazzeli çocuklara yiyecek yerine oyuncak hamburger gönderdiler

Gazze'deki katliamların ardı arkası kesilmezken tüm dünya sivillerin çığlıklarına kulak tıkadı. İsrail'in Gazze'ye yönelik çirkin eylemleri sürerken bir iğrenç görüntü de Birleşmiş Milletlerden geldi. Katil İsrail ordusunun soykırıma kulak tıkayan BM, Gazze'de açlık ve susuzluktan kıvranarak gıda yardımı bekleyen çocuklara yiyecek yerine, McDonald's'ın katil İsrail ordusuna öğün olarak gönderdiği hamburger, patates kızartması, dondurma ve tavukların oyuncaklarını gönderdi. BM'nin insanlık dışı hareketine tüm dünyadan tepki yağdı.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
16:58 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
BM'den insanlık dışı hareket
BM'den insanlık dışı hareket

Gazze'deki katliamların ardı arkası kesilmezken tüm dünya sivillerin çığlıklarına kulak tıkadı. İsrail'in Gazze'ye yönelik çirkin eylemleri sürerken bir iğrenç görüntü de Birleşmiş Milletlerden geldi.


Birleşmiş Milletler, Gazze'de açlık, susuzluk ve acıyla kıvranan ve tüm dünyadan yardım bekleyen Filistinlilerle dalga geçti. Gazze Kasabının soykırımına sessiz kalan BM, gıda ve ilaç yardımı bekleyen çocuklara yiyeceğe benzeyen oyuncaklar gönderdi.


BM tarafından gönderilen poşetlerde yiyecek yerine, McDonald's'ın katil İsrail ordusuna öğün olarak gönderdiği ve her gün katilleri beslediği oyuncak hamburger, dondurma patates kızartması ve tavuk yer aldı.


Korkunç olay, sosyal medya platformu X’te bir Filistin vatandaşının paylaşımıyla ortaya çıktı. Paylaşımda;
“Birleşmiş Milletler, çocuklarımıza yemek vereceklerine onlara yiyeceğe benzeyen oyuncak veriyor”
denildi.

Skandal görüntülere dünyanın her yerinden tepki yağdı.



#BM
#Gazze
#Filistin
#İsrail
#McDonald's
13 dakika önce
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