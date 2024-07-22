BM'den dünyaya 'İsrail tehlikesi' vurgulu 'Suriyeli mülteci' çağrısı

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki siyasi ve insani gelişmelere ilişkin oturum düzenlendi. Burada üye ülkeleri bilgilendiren Pedersen, Suriye'nin "derin ihtilaf ve bölünmüşlük" içinde olduğuna dikkati çekti.
PKK'nın Suriye'de sivillere yönelik eylemleri anlatıldı
Silahlı gruplar, terör örgütleri ve yabancı orduların Suriye'de faaliyet göstermeye devam ettiğine dikkati çeken Pedersen, sivillerin de hala şiddet ve insan hakları ihlallerine maruz kaldığını dile getirdi.
Pedersen, terör örgütü PKK/YPG'nin alıkoyduğu çocukları serbest bırakmaları için oturma eylemleri düzenlediğini aktardı.
"İsrail'in saldırganlığı Suriye'de yeni bir kriz doğurabilir"
Pedersen, bölgesel krizlerin Suriye'ye sıçrama riskinin bu ay da sürdüğünü, özellikle İsrail'in Suriye saldırılarının riski artırdığını ifade etti.
Ev sahibi ülkelere destek artırılmalı
Pedersen, Suriyelilerin gönüllü dönüşünün de desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.
Siyasi çözüm için yeni ve kapsamlı bir yaklaşım araştırmaya devam ettiğini aktaran Pedersen, itidal çağrısını yineledi.
"Ülkenin geleceğini temsil edecek gençler de ülkeyi terk edecek"
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cenevre Temsilcisi ve Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham ise Suriye'ye yönelik insani yardımlarda azalma olduğuna dikkati çekti.
Aşırı sıcak havalar, suya kısıtlı erişim gibi sorunların bulunduğuna işaret eden Rajasingham, özellikle toplumdaki kırılgan kesimin yaşadığı zorlukları aktardı.
Rajasingham, Suriye insani yardım planının sadece yüzde 20'sinin fonlandığını bildirdi.
Tüm donörlere fonlarını artırma çağrısında bulunan Rajasingham, "Eğer durumda düzelme olmazsa ülkenin geleceğini temsil edecek gençler de ülkeyi terk edecek." uyarısında bulundu.