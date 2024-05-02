BM'den Gazze vurgusu: Yeniden inşası 80 yıl sürebilir

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan bir raporda, İsrail'in bombardımanları sonucu yerle bir olan Gazze'deki konutların yeniden inşasının 80 yıl sürebileceği belirtildi.

İsrail'in 7 aydır süren bombardımanlarının milyarlarca dolarlık hasara neden olduğu bölgede 80 binden fazla konut yıkıldı. BM raporunda Gazze Şeridi'nde yerle bir olan konutların yeniden inşasının ortalama 80 yıl sürebileceği belirtildi. Raporda, inşaat malzemelerinin 2021'deki son krize göre 5 kat daha hızlı tedarik edildiği en iyi senaryoda bile yeniden inşanın 2040 yılına kadar süreceği kaydedildi. Gazze nüfusundaki yoksulluk oranlarına dikkat çekilen rapora göre, saldırıların 9 ay sürmesi durumunda yoksulluk oranının da ikiye katlanarak yüzde 38.8'den yüzde 60.7'ye yükselmesi bekleniyor.