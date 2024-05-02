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Dünya

BM'den Gazze vurgusu: Yeniden inşası 80 yıl sürebilir

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız saldırıları büyük bir yıkıma yol açtı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayınlanan rapor, bölgede yaşanan yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Rapora göre bölgedeki durumun daha önce yaşanan çatışmalardaki gibi benzer bir süreci takip etmesi durumunda, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasının gelecek yüzyılda tamamlanması bekleniyor.

16:54 - 2/05/2024 Perşembe
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BM: Gazze'nin yeniden inşası 80 yıl sürebilir
BM: Gazze'nin yeniden inşası 80 yıl sürebilir

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan bir raporda, İsrail'in bombardımanları sonucu yerle bir olan Gazze'deki konutların yeniden inşasının 80 yıl sürebileceği belirtildi.

İsrail'in 7 aydır süren bombardımanlarının milyarlarca dolarlık hasara neden olduğu bölgede 80 binden fazla konut yıkıldı. BM raporunda Gazze Şeridi'nde yerle bir olan konutların yeniden inşasının ortalama 80 yıl sürebileceği belirtildi. Raporda, inşaat malzemelerinin 2021'deki son krize göre 5 kat daha hızlı tedarik edildiği en iyi senaryoda bile yeniden inşanın 2040 yılına kadar süreceği kaydedildi. Gazze nüfusundaki yoksulluk oranlarına dikkat çekilen rapora göre, saldırıların 9 ay sürmesi durumunda yoksulluk oranının da ikiye katlanarak yüzde 38.8'den yüzde 60.7'ye yükselmesi bekleniyor.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'na göre Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 86 bin konut, 25 hastane, 341 cami, 100 okul ve üniversite yıkıldı.




#BM
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#Filistin
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