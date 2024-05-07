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Dünya

BM'den İsrail'e Refah tepkisi: İnsani durumu daha da kötüleştirecek

BM Genel Sekreteri António Guterres, İsrail'in askeri faaliyetleri nedeniyle Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının kapanmasının insani durumu daha da kötüleştireceğini dile getirerek İsrail'e diplomatik müzakerelere dahil olma çağrısında bulundu.

16:46 - 7/05/2024 Salı
AA
(BM Genel Sekreteri Antonio Guterres) - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.
(BM Genel Sekreteri Antonio Guterres) - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.

BM Genel Sekreteri António Guterres, İsrail'in askeri faaliyetleri nedeniyle Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının kapanmasının insani durumu daha da kötüleştireceğini söyledi.

Guterres, Refah'a yönelik kara saldırısının stratejik bir hata olacağını belirterek, İsrail hükümetine gerginliği durdurma ve diplomatik müzakerelere dahil olma çağrısında bulundu.



#Filistin
#Gazze
#İsrail
#Refah
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#BM
#António Guterres
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