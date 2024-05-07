BM'den İsrail'e Refah tepkisi: İnsani durumu daha da kötüleştirecek

(BM Genel Sekreteri Antonio Guterres) - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.
BM Genel Sekreteri António Guterres, İsrail'in askeri faaliyetleri nedeniyle Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının kapanmasının insani durumu daha da kötüleştireceğini söyledi.
Guterres, Refah'a yönelik kara saldırısının stratejik bir hata olacağını belirterek, İsrail hükümetine gerginliği durdurma ve diplomatik müzakerelere dahil olma çağrısında bulundu.
#Filistin
#Gazze
#İsrail
#Refah
#Sınır kapıları
#BM
#António Guterres
15 saat önce