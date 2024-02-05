BM'den Putin'in Türkiye ziyaretine vurgu: Yakından takip edeceğiz

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin kuzeyinde güvenlik ve lojistik durumla ilgili bilgili toplamak amacıyla araştırma yapıldığını açıkladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan BM Sözcüsü Stephane Dujarric, dün ve bugün bir keşif misyonunun araştırma yaptığını, keşif misyonunun ardından bölgeye değerlendirme misyonunun gideceğini kaydetti.