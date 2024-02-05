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Dünya

BM'den Putin'in Türkiye ziyaretine vurgu: Yakından takip edeceğiz

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, BM'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti sonucunda çıkacak sonuçları yakında takip edeceğini belirtti.

22:26 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:42 - 5/02/2024 Pazartesi
AA
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını bildirmişti.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinden çıkacak sonuçları yakından takip edeceklerini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Putin'in ziyaretinde Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılma ihtimaline BM dahil olacak mı" sorusu üzerine Dujarric, ikili ziyarete dahil olmadıklarını kaydetti.

Dujarric, "Ancak tabii ki ziyaretten çıkacak sonuçları çok yakından takip edeceğiz." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Türkiye ziyaretinde Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra Ukrayna dahil bölgesel konuların istişare edileceğini söylemişti.


#BM
#Rusya
#Türkiye
#Vladimir Putin
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