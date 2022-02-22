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BM'den Rusya'ya tepki: Donetsk ve Luhansk kararı BM Şartı'nın ilkeleriyle tutarsızdır

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin statüsüyle ilgili kararından büyük endişe duyduğunu ve bunun BM Şartı'nın ilkeleriyle tutarsızdır olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi AA
BMden Rusyaya tepki: Donetsk ve Luhansk ​kararı BM Şartının ilkeleriyle tutarsızdır ​
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres

Genel Sekreter Sözcüsü Stepheane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin 2015 yılı 2202 sayılı kararında onaylanan Minsk Anlaşmaları uyarınca doğu Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl bir şekilde çözülmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, Guterres'in Rusya'nın kararından büyük endişe duyduğu vurgulanarak, "Genel Sekreter, Rusya Federasyonu'nun kararının Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlali ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkeleriyle tutarsız olduğunu düşünüyor." ifadeleri paylaşıldı.

"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

BM'nin, uluslararası kabul görmüş sınırları içinde Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tam olarak desteklemeye devam edeceğinin altı çizilen açıklamada, ilgili tüm aktörlerin, Ukrayna ve çevresindeki tehlikeli durumu daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınmaları ve sorunları diplomasiye öncelik vererek barışçıl bir şekilde çözmeleri çağrısında bulunuldu.

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