BM'den ürküten Gazze raporu: Tarihin en büyük açlık felaketi

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, İsrail kuşatması altındaki Gazze'de 1.1 milyon insanın kısa sürede açlık ve kıtlıkla karşı karşıya kalacağı uyarısını yaptı. Konuya dair bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Gazze'nin kuzey kesiminde kıtlık kapıda. Gazze'de 1,1 milyon insan, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek insan sayısı olan felaket düzeyindeki açlıkla karşı karşıya. Bu tamamen insan yapımı bir felakettir” dedi.





GIDA GÜVENSİZLİĞİ SON SEVİYEDE

İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, yaklaşık 6 aydır Gazze'ye havadan ve karadan bombardımanlar düzenlerken sivillere insani yardım ulaştırılmasını ise engelliyor. Bu süreçte Gazze'deki sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre 28 çocuk açlıktan yaşamını yitirdi. Konuya dair BM ve Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından son yayımlanan rapor da Gazze'deki açlık krizini destekliyor. Raporda, Gazze’nin akut gıda güvensizliği seviyesinde 5’inci aşamada olduğu belirtilerek, “En olası senaryoya göre, hem Kuzey Gazze hem de Gazze’de kanıtlarla IPC Aşama 5'te (Kıtlık) sınıflandırılmaktadır. Bu aşama, nüfusun yüzde 70'ini kapsamaktadır” dedi.





MAYISTA KITLIK UYARISI

İnsani yardımların ulaştırılmaması halinde Mayıs 2024'te bölgenin kıtlık yaşayacağına işaret edilen raporda, 2.3 milyona ulaşan Gazze'deki nüfusun yarısının Mayıs ayında kıtlıkla karşı karşıya kalabileceği ifade edilerek “En olası senaryoya göre ve Refah'a kara saldırısı da dahil olmak üzere çatışmaların tırmanacağı varsayımı altında, Gazze Şeridi nüfusunun yarısının (1.11 milyon kişi) felaket koşullarıyla karşı karşıya kalması bekleniyor. Bu, önceki analizle karşılaştırıldığında 530 bin kişilik (yüzde 92) bir artışa işaret ediyor” denildi. IPC raporunda ayrıca Raporda, “Çatışmalardan önce 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 0.8'i yetersiz besleniyordu. Bugünkü rapor, Şubat ayı itibarıyla kuzeyde bu rakamın yüzde 12.4 ile 16.5 arasında olduğunu gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.





BM'DEN SERT TEPKİ

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan BM Yakındoğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini engellemeye devam ettiğine vurgu yaparak "Kuzey Gazze Şeridi'nde kıtlığın kapıda olması ve şu andan itibaren mayıs ayına kadar gelmesi bekleniyor. Nüfusun yarısı yiyecek kaynaklarını ve başa çıkma kapasitelerini tamamen tüketmiş durumda" ifadelerini kullandı. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) James Elder ise yayımladığı görüntülü mesajda, “Rezalet. Yiyecek, su, ilaç, hayat kurtarıcı malzemeler. Çünkü sınırın hemen ötesinde çocukların yetersiz beslenmeden öldüğünü biliyoruz" diye konuştu.







