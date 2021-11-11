Dünya Boeing şirketi Etiyopyada düşen uçağın kurbanlarının aileleriyle anlaşmaya vardı
AMERİKA

Boeing şirketi Etiyopya'da düşen uçağın kurbanlarının aileleriyle anlaşmaya vardı

Amerikan havacılık şirketi Boeing, Etiyopya'da 157 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında kurbanların aileleriyle anlaşma sağladı.

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Haber Merkezi AA
Boeing şirketi Etiyopyada düşen uçağın kurbanlarının aileleriyle anlaşmaya vardı
Uçak kazası

Amerikan havacılık şirketi Boeing, Mart 2019'da Etiyopya'da 157 kişinin hayatını kaybettiği 737-Max uçak kazasının kurbanlarının aileleriyle anlaşma sağladı.

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Boeing, Etiyopya Havayollarının 302 sefer sayılı uçuşunun, Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'ndan kalkıştan kısa süre sonra kontrolünü kaybetmesinin sorumluluğunu üstlendi.

Boeing'in bulunduğu Chicago'daki federal mahkemeye sunulan belgelerde şirket, yazılımının uçağın kontrol kaybı ve düşüşünden sorumlu olduğunu ve 737-Max'ın uçmak için "güvenli olmayan bir durumda" bulunduğunu kabul etti.

Mahkeme kayıtlarına göre anlaşma, parasal tazminat içermiyor ancak kurbanların ailelerinin kendi ülkeleri yerine ABD mahkemelerinde bireysel taleplerde bulunmalarına izin veriyor.

Mağdurları temsil eden baş avukatlar Robert Clifford, Steven Marks ve Justin Green yaptıkları ortak açıklamada, "Bu, Boeing'e karşı adalet arayışında olan aileler için önemli bir kilometre taşıdır. Anlaşma, hepsine eşit şekilde muamele edilmesini ve Illinois yasaları uyarınca tam zararları karşılamaya uygun olmalarını sağlarken, uzlaşma veya yargılama yoluyla nihai bir karara varmaları için de bir yol oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing "737 Max 8" tipi yolcu uçağı 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçağın hatalı yazılımı düzeltilene kadar durdurulan Boeing'in 737-Max'ı, bu yılın başlarında tekrar uçmaya başlaması için yeniden onaylanmıştı.

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