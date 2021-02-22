Dünya Boeingden firmalara çağrı 777 tipi uçaklar yanıyor kullanmayın
AMERİKA

Boeing’den firmalara çağrı: 777 tipi uçaklar yanıyor kullanmayın

Amerika Birleşik Devletleri’nin ve dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing firması, ABD’de 777 model yolcu uçağının havadayken motorunun yanmasının ardından hava yolu firmalarından bu uçakların indirilmesini talep etti.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

ABD’de 231 yolcu ve 10 mürettebatı bulunan United Airlines’a ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağının sağ motorunun kalkıştan kısa bir süre sonra alev almasının ardından uçak üreticisinden açıklamada geldi. Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing, havayolu firmalarından aynı tip motora sahip 777 model uçakların gerekli incelemeler yapılana kadar operasyonlarının durdurulmasını talep etti.

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FAA uçakların incelenmesini talep etti

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), dün akşam bu uçakların incelenmesini talep etti. ABD merkezli hava yolu şirketi United Airlines da yaşanan olayın ardından aynı motora sahip 24 uçağı yere indirme kararı aldığını açıklamıştı. Japonya Ulaştırma Bakanlığı da benzer bir açıklama yaparak All Nippon Airways ve Japan Airlines şirketlerine gerekli güvenlik süreçleri tamamlanıncaya dek aynı motora sahip Boeing 777’lerin operasyonlarını durdurma talimatı verdi.

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  • Boeing’e göre dünya çapında bu motora sahip 59 uçak hangarda bekletilirken, 69 uçak operasyonlarını sürdürüyor.

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Havada panik anları

United Airlines’ın Denver Uluslararası Havaalanı’ndan (KDEN) kalkan Boeing 777-200 model uçağının sağ motoru seyir halindeyken alev almış, Honolulu’ya giden uçaktaki panik anları yolcuların amatör kameralarına yansımıştı. Uçaktan kopan dev parçaların bölgedeki bir evin bahçesine düştüğü açıklanmış, kalkış yaptığı havaalanına acil iniş yapan uçakta yaralanan kimsenin olmadığı bildirilmişti. Korkutan kaza, Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren havacılık sektöründe uçakların bakımlarının düzenli şekilde yapılıp yapılmadığı sorusunu gündeme taşımıştı.
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