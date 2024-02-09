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Dünya

Bölge kaynayan kazana döndü: İran destekli gruplardan ABD'nin Suriye'deki üssüne roketli saldırı

Ürdün'de ABD üssüne yönelik saldırı sonrası tansiyonun yükseldiği bölge kaynayan kazana döndü. ABD'nin İran destekli gruplara yönelik başlattığı intikam saldırılarının ardından Suriye'de Amerikan askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı düzenlendi. Saldırıyı İran destekli grupların yaptığı bildirilirken ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

00:16 - 9/02/2024 Cuma
AA
ABD'nin Suriye'de bulunan üssüne roketli saldırı düzenlendi. (Foto: Arşiv)
ABD'nin Suriye'de bulunan üssüne roketli saldırı düzenlendi. (Foto: Arşiv)

Suriye'de Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, Deyrizor ilinde ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne roketlerle saldırı düzenledi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlanan İran destekli terörist gruplar, gece saatlerinde ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ömer Petrol Sahası Üssü'ne roketlerle saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

ABD intikam saldırısı başlatmıştı

Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece de ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırısı düzenlemişti.

Terör örgütü PKK/YPG, 4 Şubat'ta, Ömer Petrol Sahası'nın yakınındaki karargaha düzenlenen kamikaze İHA saldırılarıyla 6 teröristin öldüğünü iddia etmişti.

ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak 3 Şubat'ta Suriye ve Irak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu duyurmuştu.

Deyrizor çevresindeki gerilim

Suriye'de ABD güçlerinin konuşlandığı üslere Ekim 2023'ten bu yana roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçlarıyla çok sayıda saldırı gerçekleştirilmişti.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.



#ABD
#Deyrizor
#İran
#Ömer petrol sahası
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