Bombalar altında yaşam

Şiiler buraya yerleştiler ve 50 yıldır burada yaşıyorlar. Hizbullah’ın ana karargahlarını buraya kurması oldukça normal bir durum. Kendi güvendiği bir yerde, destekçilerinin arasında durmak daha mantıklı. Beyrut Şiilerinin yüzde 90’ı Dahiye’de yaşıyor. 8 Ekim’den bu yana bir çatışma durumu vardı ancak Dahiye Ocak ve Temmuz’da hedef alınmıştı. Ve insanlarda burada bir savaş olmayacağı kanısı vardı. Ancak şu an gelinen noktada İsrail, Dahiye’de günlük en az 5 hedefi vuruyor ve insanlar büyük bir tedirginlik içerisinde. Burası Lübnan’da Hizbullah’ın kalbi ve merkezi. İsrail’in bu nedenle saldırılarını bu bölgede yoğunlaştıracağını düşünüyorum