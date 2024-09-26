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Yeni Şafak Hizbullah'ın kalbi Dahiye'de: Bombalar altında yaşam

Yeni Şafak Hizbullah'ın kalbi Dahiye'de: Bombalar altında yaşam

Neslihan Önder
04:0026/09/2024, جمعرات
G: 26/09/2024, جمعرات
Yeni Şafak
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Yeni Şafak, İsrail’in günlerdir bomba yağdırdığı Beyrut’un banliyösü Dahiye’de günlük hayatın nabzını tuttu. Hizbullah’ın merkezi olan bölgede sıklıkla patlama sesleri duyuluyor. İş yerleri ve okullar süresiz kapalı. Öldürülen Hizbullah üyeleri bölgedeki mezarlığa defnediliyor. Mezarların sayısı ise çok hızlı artıyor.

Terör devleti İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, ülke çapında gerginlik de had safhaya ulaştı. İşgal ordusu, Beyrut'un banliyölerinden Dahiye’ye, ülkenin kuzeyinde Kisravan'a, güneyde ise Saadiyat ile Beyrut-Sayda yolu üzerine saldırılar düzenledi. Beyrut’a düzenlenen saldırıda Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi öldürüldü.
Terör devletinin Lübnan'ın çeşitli bölgelerine dün düzenlediği hava saldırılarında 51 kişi hayatını kaybederken, 223 kişi de yaralandı.
İsrail’in kara savaşı başlatıp başlatmayacağı konuşulurken Hizbullah, Suriye’deki birliklerini Lübnan’a çekmeye başladı. Diğer yandan Lübnan kuzeyindeki Aabdeh bölgesinde İsrail’e karşı protestolar düzenlendi. İsrail bayrağı yakıldı.

500 BİN KİŞİ GÖÇ ETTİ

Roketler birbiri ardına ateşlenirken Lübnan’ın güneyinden göçler ise hala devam ediyor. Oteller ve pansiyonlarda boş yer kalmadı. Göç edenler için kiliseler ve okullar kapılarını açtı. Bazı noktalarda trafiğin sıkışması ve saatler süren bekleyiş nedeniyle Beyrutlular yiyecek hazırlayıp, araçlarında trafiğin açılmasını bekleyenlere dağıttı. Bazı noktalarda maddi durumları yeterli olmayanlar, kalacak yer bulamayınca geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı.
Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden edilenlerin sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

DAHİYE’DE BOMBALAR SUSMUYOR

Yeni Şafak olarak Beyrut merkeze 15 dakika uzaklıkta, İsrail’in ana hedeflerinden biri olan Dahiye’de gözlem yaptık. Sıklıkla roket saldırılarının yaşandığı Dahiye’de sağlık merkezleri hariç, tüm iş yerleri, eğitim kurumları süresiz olarak kapatıldı. Yollarda Hizbullah üyelerinin güvenlik önlemleri alındığı görülürken, pek çok noktaya da girişler yasaklandı. Lübnan’da Hizbullah’ın kalbi olarak bilinen Dahiye’de her gün yeni bir üst düzey komutan İsrail’in hedefi oluyor. Öldürülen Hizbullah üyeleri yine aynı bölgede bulunan mezarlığa defnediliyor. Dahiye merkezdeki bu mezarlıkta temmuz ayında öldürülen Fuat Şükür ile geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren İbrahim Akil’in mezarı bulunuyor. Dahiye halkı bu mezarlığa Hizbullah üyelerini defnediyor.


SOKAKLARDA EL VE GÖZ YARALISI İNSANLAR

Dahiye'de İsrail insansız hava araçlarının (İHA) sürekli uçuş gerçekleştirmesi nedeniyle tedirgin olan Lübnanlılar gece boyunca uyuyamadıklarını belirtti. Dahiye halkı artan bombardımana rağmen bölgeden ayrılmayı reddediyor. Dahiye sokaklarında çok sayıda el ve göz yaralanması olan insanların bulunması çağrı cihazı saldırısının etkilerini gösteriyor. Saldırılar nedeniyle bölgede artan tedirginlik Lübnanlıların marketlere akın etmesine neden oldu. Gıda ürünlerini stoklamak isteyenler marketlerde yoğunluk oluşturdu. Diğer taraftan ülkeye yönelik seyahat uyarıları ve sefer iptalleri de devam ediyor. Azerbaycan ve Belçika Lübnan'a vatandaşlarından Lübnan'ı terk etmelerini isterken Türk Hava Yolları da 26-30 Eylül arasındaki Beyrut uçuşlarını iptal etti.

Muhabirimiz Neslihan Önder yardım sevkiyatını yakından takip etti.

TEDİRGİNLİK ARTIYOR

Hizbullah için büyük önem taşıyan Dahiye’nin Şii nüfus yoğunluğunun 1975’teki iç savaş sonrası göçlerle arttığını söyleyen ve kendisi de Beyrut'ta bulunan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tuba Yıldız, “
Şiiler buraya yerleştiler ve 50 yıldır burada yaşıyorlar. Hizbullah’ın ana karargahlarını buraya kurması oldukça normal bir durum. Kendi güvendiği bir yerde, destekçilerinin arasında durmak daha mantıklı. Beyrut Şiilerinin yüzde 90’ı Dahiye’de yaşıyor. 8 Ekim’den bu yana bir çatışma durumu vardı ancak Dahiye Ocak ve Temmuz’da hedef alınmıştı. Ve insanlarda burada bir savaş olmayacağı kanısı vardı. Ancak şu an gelinen noktada İsrail, Dahiye’de günlük en az 5 hedefi vuruyor ve insanlar büyük bir tedirginlik içerisinde. Burası Lübnan’da Hizbullah’ın kalbi ve merkezi. İsrail’in bu nedenle saldırılarını bu bölgede yoğunlaştıracağını düşünüyorum
” dedi.

Saldırı sırasında bölgedeydik

  • Yeni Şafak bölgede gelişmeleri yerinden değerlendirmek amacıyla Beyrut sokaklarının nabzını tutarken 2 kilometre kadar yakın bir noktada bulunan Hizbullah karargahı hedef alındı. Patlamanın gerçekleştiği alan Hizbullah üyeleri tarafından hemen kapatıldı. Bölgeye yabancı gazetecilerin girişi yasaklandı. Sokaklarda Hasan Nasrallah ile vefat eden oğlu Hadi Nasrallah, İran Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani, öldürülen Hizbullah liderlerinden İbrahim Akil ve Fuat Şükür posterleri sıklıkla göze çarpıyor.

Türkiye’den Lübnan’a 30 ton yardım

  • Lübnan’da siyasi ve ekonomik krizin yanında savaş durumuna geçilmesi nedeniyle büyük zorluk yaşanıyor. Bu nedenle Lübnan hükümeti, Türkiye’den yardım talep etti. Bu talep üzerine Türkiye'den insani yardım taşıyan uçak, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na ulaştı. Uçağı, Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy karşıladı. Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad, yaptığı açıklamada, "Türk yardım uçağı, İsrail'in acımasız saldırısına karşı halkımıza bir dayanışma mesajı gönderiyor” dedi. Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ise “Bugün Türkiye'nin dost ve kardeş Lübnan'la birlikte olduğunu, dayanışma halinde olduğunu ve Lübnan'ı asla yalnız bırakmayacağını bir kez daha göstermek için buradayız.

İLK ETAPTA 30 TON

  • Lübnan hükümetinin talebi üzerine 48 saatten kısa bir süre içerisinde Lübnan'a 30 ton tutarında ilaç, tabi malzeme ve gıda malzemesi içeren bir insani yardımı bugün askeri kargo uçağıyla Lübnan Beyrut Refik Hariri Havalimanı'na indirmiş bulunuyoruz. Bu yardımı zor durumlar geçirmekte olan Lübnan halkıyla dayanışmamızı göstermek, onlara destek olmak için yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine gerçekleştirilen ve çok kısa bir sürede icra edilen operasyonun burada kalmayacağını ve Lübnan ile dayanışmamızın, desteğimizin her zaman süreceğini burada tekrar vurgulamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. 30 ton yardım malzemesi Lübnan görevlileri tarafından uçaktan indirilerek, halka dağıtılmak üzere depolara götürüldü.

#beyrut
#hizbullah
#israil
#saldırı
#lübnan

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