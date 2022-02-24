Dünya Boris Johnson duyurdu Rusyanın gördüğü en büyük yaptırım
AVRUPA

Boris Johnson duyurdu: Rusya'nın gördüğü en büyük yaptırım

İngiltere Savunma Bakanlığı, Belarus'taki Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerlediğini duyurdu. Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'ya uygulanacak ek yaptırımları açıkladı. Rus bankaları, Londra'nın finans sisteminden çıkartıldı.

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Haber Merkezi Diğer
Boris Johnson duyurdu: Rusyanın gördüğü en büyük yaptırım
Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rus bankalarını, şirketlerini, kuruluşlarını ve bireyleri hedef alan yeni ek yaptırım paketini duyurdu.

"RUSYA'NIN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK YAPTIRIM"

Johnson, parlamentoda, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladığı konuşmasında, bu yaptırımları, "Rusya'nın gördüğü en büyük ve en ağır yaptırım paketi" olarak niteledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Ukrayna'nın kanını ellerinden asla temizleyemeyeceğini" söyleyen Johnson, kanlı bir saldırgan olarak nitelediği Putin'in, dünyanın ve tarihin gözünde "mahkum" olacağını dile getirdi.

OLİGARKLAR VE ŞİRKETLER HEDEFTE

Johnson, İngiltere'nin yaptırımlarının, tüm büyük Rus bankalarını, 5 Rus oligarkı ve 100'den fazla şirket ve kişiyi hedef alacağını bildirdi.

Ülkesinin gelecek hafta tüm büyük Rus bankalarının varlıklarını donduracağının altını çizen Johnson, ancak VTB Bank'ın "derhal" tüm varlıklarının dondurulacağına dikkati çekti.

Johnson, ayrıca Rus havayolu şirketi Aeroflot'un faaliyetlerine son verileceğini kaydetti.

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İNGİLTERE, BELARUS'A DA YAPTIRIM UYGULAYACAK

Yeni yaptırımların, büyük Rus şirketlerinin ve devletinin, İngiltere pazarlarında finansman sağlamasını veya borç para almasını engelleyeceğini belirten Johnson, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahaledeki rolü nedeniyle Belarus'a da benzer ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarının altını çizdi.

Johnson, yeni yaptırımların, "Londra'daki Rus oligarkların saklanacak hiçbir yeri olmadığı" anlamına geleceğini kaydederek, Rus vatandaşlarının İngiltere'de banka hesaplarına yatırabilecekleri para miktarının da sınırlı olacağını bildirdi.

Boris Johnson, "Rusya'yı küresel ekonomide her geçen gün ve her hafta sıkıştırmak için amansız bir göreve devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"KIEV'E İLERLİYORLAR"

İngiltere Savunma Bakanlığı, Belarus'taki Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerlediğini duyurdu.

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