Borrell: Gazze'deki yardım operasyonları çökme riskiyle karşı karşıya

Avrupa Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün Gazze'deki insani krizin giderek kötüleştiğine dikkat çekerek, “Gazze'deki kriz yeni bir kırılma noktasına ulaştı. Gazze içinde anlamlı bir insani yardımın ulaştırılması neredeyse imkansız hale geldi ve sivil toplumun dokusu çözülüyor. Açlıktan ölmek üzere olan siviller, gelen sınırlı yardıma erişebilmek için yeni çarelere başvuruyor” dedi.

Borrell İsrail'in geçtiğimiz hafta duyurduğu ve Kurban Bayramı süresince devam eden ‘taktiksel duraklamanın' yardımların akışına herhangi bir etkisi olmadığını belirtti. Açıklamasında, “Devam eden askeri operasyonlar ve Gazze'de kanun ve düzenin çökmesi nedeniyle ortaklarımız kabul edilemez derecede güvensiz bir ortamda faaliyet göstermek zorunda kalmaktadır. İnsani yardımların ulaştırılması için geçici 'taktiksel duraklamalar' ilan edilmesi, sahadaki insani yardım aktörleri için güvenlik ortamında herhangi bir iyileşme sağlamamıştır. Temel yardımları ulaştırmaya çalışan insani yardım kuruluşlarından gelen son haberler son derece endişe verici. Harekete geçilmemesi halinde operasyonlar sekteye uğrama riskiyle karşı karşıyadır” ifadelerine yer verdi.

“Gazze'ye ulaşamayan yardımlar sınırlarda yığılmış durumda”





Borrell, AB'de dahil olmak üzere birçok ülkenin Gazze'ye gönderdiği insani yardımların bölgeye ulaşamamasının yanı sıra yardımların Mısır ve Ürdün sınırında yığıldığını ifade etti.

Gıda yardımlarının uzun süre beklemesi durumunda bozularak tüketilemeyecek hale geleceğini belirten Borrell, “Gıda maddeleri gibi bu yardım malzemelerinin bir kısmı çabuk bozulabilir niteliktedir ve ziyan olma riski taşımaktadır. Bu durum, AB fonları açısından maddi ve mali bir kayıp olmasının yanı sıra bizim ve tüm uluslararası toplumun insani yardım çabalarına da önemli bir darbe vurmaktadır” ifadelerini kullandı.



