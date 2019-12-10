Dünya Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic Bugün soykırım ödüllendirildi
AVRUPA

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic: Bugün soykırım ödüllendirildi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Srebrenitsa'daki soykırımı inkar eden Peter Handke'ye Nobel ödülü verilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Komsic, "Bugün soykırım ödüllendirildi. Ödülü verenler büyük utanç duymalı. Soykırımı inkar eden birinden nefret söylemleri beklenebilir, ancak ödülü veren taraftan gelen nefret son derece yıkıcı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Zeljko Komsic
Zeljko Komsic

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Srebrenitsa Soykırımı'nı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Ödülü verilmesine ilişkin, "Bugün soykırım ödüllendirildi" dedi.

  • İsveç'in başkenti Stockholm'deki ödül töreninin ardından açıklama yapan Komsic, soykırım ve savaş suçlarından yargılandığı sırada ölen eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e hayranlığı ile tanınan Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığından 'Nobel' tepkisi: Tüm insani değerler ayaklar altına alındı
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanlığından 'Nobel' tepkisi: Tüm insani değerler ayaklar altına alındı

"Ödülü verenler büyük utanç duymalı"

Komsic, bugün İsveç'te soykırımın ödüllendirildiğini vurgulayarak, "Ödülü verenler büyük utanç duymalı. Soykırımı inkar eden birinden nefret söylemleri beklenebilir, ancak ödülü veren taraftan gelen nefret son derece yıkıcı" ifadelerini kullandı.

  • Adaletin sağlanması için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Komsic, ödülün Handke gibi bir isme verilmesinin "kurban yakınlarına karşı bir nefret eylemi" olduğunu ifade etti.

Bosna Hersek ve Kosovalı kurban yakınları, bu yılki ödülün Handke'ye verileceğini açıklanmasının ardından, İsveç Kraliyet Akademisi'ni bu hatadan geri dönmeye çağırmış, çok sayıda protesto düzenlenmişti.

  • Protestolara ve tepkilere rağmen, Handke bu akşam düzenlenen törende ödülünü İsveç Kralı 16. Carl Gustav'ın elinden almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nobel tepkisi: İnsan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka bir anlam taşımayacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nobel tepkisi: İnsan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka bir anlam taşımayacak
Bugün soykırım ödüllendirildi

Bugün soykırım ödüllendirildi

​Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinden 'Nobel' tepkisi.
Abdülhamitintorunu Külliyede

Abdülhamit'in
torunu Külliye'de

Osmanoğlu'nun yakasındaki rozet Erdoğan'ın dikkatini çekti.
Ulaşım felç oldu

Ulaşım felç oldu

Macron karşıtları greve 'süresiz' devam edecek.
2 gün önce rüyasında görmüş

2 gün önce rüyasında görmüş

​Bomba imha uzmanı şehit Esra Çevik son yolculuğuna uğurlandı.
KYK borçları silinecek mi?

KYK borçları silinecek mi?

Cumhurbaşkanı, gençlerin sorularını yanıtladı.
Bakanlık <br>soruşturma başlattı

Bakanlık
soruşturma başlattı

Okulda rahatsızlanan öğrenci hayatını kaybetti.

Teröristlere <br>ceza yağdı

Teröristlere
ceza yağdı

11 teröristten 7'sine üçer kez ağırlaştırılmış müebbet.

İlk 'kırmızı' uyarı

İlk 'kırmızı' uyarı

Antalya'da, valilikte kriz masası oluşturuldu.
15 yıla kadar <br>hapsi isteniyor

15 yıla kadar
hapsi isteniyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında mütalaa.
Mucize kurtuluş

Mucize kurtuluş

İkiye bölünüp paramparça olan araçtan sağ çıktı.
Hasta çocuk 4 saat <br>yerde bekletildi

Hasta çocuk 4 saat
yerde bekletildi

​İngiltere bu olayı konuşuyor.
Kürsüden indi

Kürsüden indi

​TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi.
İnsan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesi

İnsan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesi

​Erdoğan'dan Nobel'in ırkçı yazara verilmesine tepki.
Son 20 gün<br>Bu fırsatı kaçırmayın

Son 20 gün
Bu fırsatı kaçırmayın

Kampanyalar hızlandı: ​32 bin lira peşinata sıfır araba...
Yüzde 65'i<br>kaçak ekiyor

Yüzde 65'i
kaçak ekiyor

Günlük 50 bin TL'lik kazanç iştah kabartıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.