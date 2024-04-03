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Dünya

Botsvana'dan Almanya'ya tehdit: Şaka yapmıyorum 20 bin fil gönderirim

Dünyanın en yoğun fil nüfusuna sahip ülkesi Botsvana'nın Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, fil avcılığına önlemek amacıyla av malzemeleri satışına yönelik kısıtlamalar getirmek isteyen Almanya'yı, 20 bin fil göndermekle tehdit etti.

07:51 - 3/04/2024 Çarşamba
AA
Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi
Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi

Masisi, Bild gazetesine verdiği demeçte, Alman hükümetinin Afrika'da fil nüfusunu korumak için, av malzeme ve ekipmanlarının satışı yasağına yönelik girişimini eleştirdi.

Yaklaşık 130 bin filin yaşadığı Botsvana'da, koruma çabaları sonucunda fil nüfusunun patlama yaşadığına dikkati çeken Masisi, fil sürülerinin mülklere ve mahsullere hasar verip, insanların ölümüne yol açtığını belirtti.


Masisi, avcılığının, fil nüfusunu kontrol altına almak için etkili bir yöntem olduğuna değinerek, "Berlin'de oturup Botsvana'daki meselelerimiz hakkında fikir sahibi olmak çok kolay" ifadelerini kullandı.

Botsvana'nın mevcut fil nüfusunu azaltmak için hali hazırda Angola'ya 8 bin fil verdiğini hatırlatan Masisi, fil nüfusunun korunmasına yönelik faaliyetlere devam etmeleri durumunda Almanya'ya 20 bin fil gönderebileceklerini ifade etti.


Masisi, bunun bir şaka olmadığını vurgulayarak, hayır cevabını da kabul etmeyeceklerini belirtti.


Botsvana'da fil avcılığı


Dünya fil nüfusunun yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapan Botsvana'da fil avcılığı 2014 yılında yasaklanmıştı. Bu yasak, fil nüfusundaki patlama ve yerel halkın talebi doğrultusunda 2019'da kaldırılmıştı.


Alman Çevre Bakanlığı, Afrika ülkelerine av malzemesi ihracatına kısıtlama getirilmesi yönünde bir girişimi gündeme getirmişti.






#Almanya
#Botsvana
#Fil nüfusu
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