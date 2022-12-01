Dünya Brexitin maliyeti İngiliz vatandaşa yansıdı
AVRUPA

Brexit’in maliyeti İngiliz vatandaşa yansıdı

Londra Ekonomi Okulu araştırmacıları tarafından hazırlanan ve bugün yayınlanan “Tarife dışı engeller ve tüketici fiyatları: Brexit’ten kanıtlar” adlı rapora göre, AB’den ayrılma İngiltere’de hane başına 210 (4.750 TL) pound ek gıda maliyeti getirdi. 2020-21 tarihleri arasında toplamda 5.84 milyar pound faturalara yansırken bu durumun, gelirlerinin büyük kısmını gıdaya harcayan yoksul aileleri daha fazla etkilediği vurgulandı. 2021’in sonuna kadar geçen iki yılda Brexit tek başına, gıda fiyatlarını toplamda yaklaşık yüzde 6 artırdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Brexit’in maliyeti İngiliz vatandaşa yansıdı
Arşiv

Londra Ekonomi Okulu araştırmacıları tarafından hazırlanan ve bugün yayınlanan “Tarife dışı engeller ve tüketici fiyatları: Brexit’ten kanıtlar” adlı rapora göre, AB’den ayrılma İngiltere’de hane başına 210 (4.750 TL) pound ek gıda maliyeti getirdi.

2020-21 tarihleri arasında toplamda 5.84 milyar pound faturalara yansırken bu durumun, gelirlerinin büyük kısmını gıdaya harcayan yoksul aileleri daha fazla etkilediği vurgulandı. 2021’in sonuna kadar geçen iki yılda Brexit tek başına, gıda fiyatlarını toplamda yaklaşık yüzde 6 artırdı.

BREXİT YEREL GIDA ÜRETİCİLERİNE YARADI

Araştırmacılar, Brexit’in Avrupa ithalatından daha az etkilenen yerel gıda üreticilerine yaradığını ifade ederek yerli firmaların 4.78 milyar pound kazandığını ortaya koydu.

İngiliz Perakendeciler Birliği, gıda enflasyonuyla ilgili “Gıda enflasyonu, Ekim’de yüzde 11,6’dan Kasım’da yüzde 12,4’e yükseldi. Bu, gıda kategorisinde kaydedilen en yüksek enflasyon oranıdır” açıklamasını yaptı.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, küresel enerji maliyetlerinin artmasıyla bunun özellikle et, yumurta, süt ürünleri ve kahve fiyatlarına yansıyarak yükselmesine neden olduğunu belirtti.

İngiltere'de ekonomik kriz: Marketlerde zam yağmuru
EKONOMİ
İngiltere'de ekonomik kriz: Marketlerde zam yağmuru

İngiltere'de son 30 yılın enflasyon rekoru: Market zincirleri indirimine gidiyor
EKONOMİ
İngiltere'de son 30 yılın enflasyon rekoru: Market zincirleri indirimine gidiyor
Saiss 11 Atiba yedek

Saiss 11
Atiba yedek

Fas gruptan çıkmak için Kanada ile karşılaşıyor.
AYM son noktayı koydu

AYM son
noktayı koydu

Gizli ses kaydı delil sayılır mı?
Londrada taksicilik yapan Afrika vatandaşından Cumhurbaşkanı Erdoğana övgü dolu sözler: Onu çok seviyorum o iyi ve şeffaf bir adam

İki kişi öldü: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Akıllı telefonlar <br>tarih mi olacak?

Akıllı telefonlar
tarih mi olacak?

​Eski Apple çalışanları duyurdu: Alternatif cihaz geliyor.

Asgari ücrette ilk toplantı 7 Aralık'ta.

​TİSK Başkanı Akkol: İşverenler olarak elimizi taşın altına koyacağız.

24 yıllık binanın kolonları patladı.

TOKİ projesinde 3'üncü etap kuraları bugün başladı.

Tarihi proje Ağrı-Patnos yolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.