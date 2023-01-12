Dünya Brezilya Devlet Başkanı Lula, Planalto Sarayındaki görevlileri isyancılara yardımla suçladı
AMERİKA

Brezilya Devlet Başkanı Lula, Planalto Sarayı’ndaki görevlileri isyancılara yardımla suçladı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Incio Lula da Silva, Ulusal Kongre, Federal Yüksek Mahkeme Genel Kurulu ve Planalto Sarayı’na düzenlenen baskında eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun destekçisi olduğunu belirttiği çalışanları isyancılara yardım etmekle suçladı.

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Haber Merkezi İHA
Brezilya Devlet Başkanı Lula, Planalto Sarayı’ndaki görevlileri isyancılara yardımla suçladı
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva,

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerini 8 Ocak’taki Ulusal Kongre, Federal Yüksek Mahkeme Genel Kurulu ve Planalto Sarayı’na düzenlenen baskına yardım etmekle suçladı.

Lula, Bolsonaro’nun destekçilerini isyancıların önemli devlet binalarına girmesine izin vererek suç ortağı olduklarına ikna olduğunu belirterek, ayaklanma girişiminin ardından Planalto Sarayı’nda çalışanların kapsamlı bir şekilde araştıracağına söz verdi.

"BİRİ GİRİŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRDI"

  • Lula, "Planalto Sarayı’nın kapısının bu insanların içeri girebilmesi için açıldığından eminim çünkü ön kapının kırılmadığını gördüm. Bu da, birinin buraya girişlerini kolaylaştırdığı anlamına geliyor" dedi.

Askeri polisteki birçok kişinin suç ortağı olduğunu aktaran Lula, "Askeri polisteki birçok kişi suç ortağıydı. Burada (Planalto Sarayı) silahlı kuvvetlerde suç ortağı olan birçok insan vardı" ifadelerini kullandı.

  • Lula, Planalto Sarayı’nda görevli çok sayıda kişinin Bolsonaro destekçisi olduğunu bildiklerini ve bunu düzeltmek istediklerini belirterek, "Ofisimin kapısında beni vurabilecek birini nasıl tutabilirim?" diye konuştu.

BİN 500 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kongreye düzenlenen baskın ve ordu karargahının önüne kamp kurdukları gerekçesiyle Bolsonaro destekçisi yaklaşık bin 500 kişinin gözaltına alındı ya da tutuklanırken, Bolsonaro döneminde Adalet Bakanı olan Anderson Torres de dahil olmak üzere bir dizi üst düzey yetkili hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

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