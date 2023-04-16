Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan Çin'e sıcak temas: ABD savaşı teşvik etmeyi bırakmalı

Brezilya Devlet Başkanı Lula, ziyareti kapsamında Çinli yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi. Lula, temaslarını tamamladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ukrayna-Rusya savaşında, barışı teşvik edecek ülkelerden bir grup oluşturulması gerektiğini belirten Lula, “Barış için bir yol bulmaya istekli ülkelerden oluşan bir grup oluşturmak gerekiyor. Bunu Avrupalılarla konuştum, Amerikalılarla konuştum ve dün de konuştum. Yani bu savaşın sona ermesine kim yardımcı olabilir? Bir ülkeler komisyonu oluşturabilir ve savaşın sona erdirilmesini tartışabilir. Rusya Devlet Başkanı ile konuşmak sabır ister, Ukrayna Devlet Başkanı ile konuşmak da sabır ister ama her şeyden önce silah tedarik eden, savaşı teşvik eden ülkeleri durmaya ikna etmek gerekir” dedi.

“ABD, savaşı teşvik etmeyi bırakmalı”

Brezilya Devlet Başkanı Lula, ABD’nin savaşı teşvik etmeyi bırakması gerektiğini ifade ederek, “Çin'in çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum, Çin'in muhtemelen en önemli role sahip olduğunu tekrarlayıp duruyorum. Bir diğer önemli ülke de Amerika Birleşik Devletleri. Başka bir deyişle, Amerika Birleşik Devletleri savaşı teşvik etmeyi bırakmalı ve barış hakkında konuşmaya başlamalıdır. Avrupa Birliği'nin de barış hakkında konuşmaya başlaması gerekiyor ki Putin ve Zelenski’yi barışın herkesin çıkarına ikna edebilelim. Bence bu mümkün. Bu kolay bir şey değil. Bir aile kavgasının çok zor olduğunu bilirsiniz, başladığında nasıl biteceğini bilmeyiz ve savaş da aynı şeydir” diye konuştu.

“Herkes iyi niyetli olmalı”

Savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin ve ABD’nin iyi niyetli olması gerektiğini belirten Lula, “Şu anda sabırlı olmak gerekiyor. Dünyada barışa istekli ülkeler bulmak gerekiyor. Brezilya istekli, Çin istekli. Bence başka müttefikler aramalı ve taraflara yardımcı olabilecek kişilerle müzakere etmeliyiz. Şu anda dünyada yeniden barışı sağlayabilmemiz için Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iyi niyetli olması, Putin'in iyi niyetli olması, Zelenski'nin iyi niyetli olması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.







