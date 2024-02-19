Brezilya Tel Aviv Büyükelçisini ülkeye geri çağırdı

Gazze kasabı Netanyahu'ndan gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişinin kısıtlanmasına onay verdiği açıklanırken İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ise "Ramazan'da, Mescid-i Aksa'yla ilgili kısıtlamalar getirilecek ancak bunların ne olduğu henüz netleşmedi" dedi. Karara ilişkin Hamas'tan yapılan açıklamada "Siyonist suçun ve dini savaşın derinleşmesi" ifadelerine yer verildi.