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Dünya

Brezilya Tel Aviv Büyükelçisini ülkeye geri çağırdı

Brezilya, terör devleti İsrail'in, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yı istenmeyen kişi olarak ilan etmesi sonrasında, Tel Aviv Büyükelçisini istişareler için geri çağırdı.

23:26 - 19/02/2024 Pazartesi
AA
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Lula da Silva'nın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini belirtmişti.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Lula da Silva'nın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini belirtmişti.

Correio Braziliense sitesindeki habere göre, İsrail'in açıklamalarının ardından Lula da Silva, İsrail ile yaşanan krizi ele almak üzere bakanlarını ve danışmalarını Devlet Başkanlığı resmi konutunda "acil" toplantıya çağırdı.

İsrail'in, Lula da Silva'yı hedef alan sözlerine yanıt olarak Brezilya, Tel Aviv Büyükelçisi Frederico Meyer'in istişareler için ülkeye dönmesini istedi.

Devlet Başkanı Başdanışmanı Celso Amorim açıklamasında, İsrail'in Lula da Silva'ya yönelik sözlerini "saçmalık" olarak değerlendirdi.

Brezilya makamlarından konuya ilişkin şu ana kadar kapsamlı bir açıklama yapılmazken, İsrail'in Brasilia Büyükelçisi Daniel Zonshine'nin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı bilgisi paylaşıldı.


Ne olmuştu


Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" ifadesiyle niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmiş ve Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söylemişti.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu da Lula da Silva'nın sözlerine tepki göstermiş ve "kırmızı çizginin aşıldığını" bildirmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Lula da Silva'nın, İsrail'in Gazze'deki işgalini Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmesine tepki olarak "istenmeyen kişi" ilan edildiğini belirtmişti.


Brezilya Devlet Başkanı Silva'nın 'Holokost' benzetmesi Hamas'ta takdirle karşılandı
Brezilya Devlet Başkanı Silva'nın 'Holokost' benzetmesi Hamas'ta takdirle karşılandı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'de yaptığını Hitlerin Yahudilere yönelik katliamına benzeterek olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söylemişti. Silva'nın bu sözleri Hamas tarafında takdirle karşılandı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, “Gazze'de halkımızın maruz kaldıklarını Hitler'in 2. Dünya Savaşı'nda Yahudilere yaptığı 'Holokost'a benzeten Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva'nın açıklamasını takdirle karşılıyoruz.” denildi. Öte yandan Silva'nın 'Holokost' benzetmesi Gazze Kasabı Netanyahu'yu sinirlendirdi. Brezilya Devlet Başkanı'nın açıklamalarına cevap veren Netanyahu, "kırmızı çizginin aşıldığını" söyledi.

#Brezilya
#israil
#Luiz Inacio Lula da Silva
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